Ile Maurice: Pétards - Zoom sur les risques auditifs

Si on a le sentiment d'une pression dans l'oreille, que l'on entend tous les bruits assourdis ou que l'on perçoit des bourdonnements ou tintements persistants, cela nécessite une prise en charge rapide. Il est impératif de rechercher le silence, de boire beaucoup d'eau et de consulter un médecin.

Vous ne devez en aucun cas laisser vos enfants sans surveillance. Assurez-vous qu'ils ne manipulent pas de pétards et qu'ils se tiennent suffisamment loin pendant l'explosion. Veillez également à ce qu'ils n'envoient pas de pétards sur les animaux et leurs camarades. Aussi amusants que ces gestes peuvent paraître, ils ne sont pas sans conséquence !

Les sons des acouphènes ont une intensité et une durée variable, qui évoluent d'un jour à l'autre. Ils prennent la forme de sifflements, de bourdonnement, de la tondeuse à gazon, d'une musique, d'un bruit de moteur, etc.

Parmi eux, on note la rupture du tympan et les lésions auditives irréversibles, comme des acouphènes. Beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà fait l'expérience : percevoir des sensations auditives bizarres après une explosion de pétards.

Sachez que l'oreille est un organe particulièrement sensible. Elle a du mal à s'adapter à l'apparition brutale d'un bruit violent et très bref. Malheureusement, il n'est pas aisé d'analyser la dangerosité de la puissance des décibels que les pétards émettent.

Acouphènes, traumatisme acoustique, rupture du tympan... Les conséquences peuvent être très graves et beaucoup ne savent pas que ce type de lésions auditives est le plus souvent irréversible, quel que soit l'âge de la personne.

Selon l'association Hear the World, certains pétards atteignent des niveaux d'intensité sonore de plus de 140 dB, soit 20 dB au-dessus du seuil de tolérance pour l'oreille humaine et bien au-delà du bruit d'un avion à réaction au décollage.

Ils n'en ont peut-être pas l'air mais les pétards sont classés dans la catégorie des hautes fréquences dangereuses. Réfléchissez donc à deux fois avant de songer à prendre les plus gros paquets pour plus de bruit. Tout ce que vous obtiendrez (hélas), ce sont des troubles auditifs !

Tous les ans, nous accueillons le Nouvel An avec des lancers de pétards et feux d'artifice. Ceux-ci dépassant souvent le niveau sonore que nos tympans peuvent supporter, cette pluie de décibels peut entraîner des séquelles irréversibles. Nos estomacs ne seront pas les seuls à souffrir au lendemain du réveillon.

