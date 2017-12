Cote d'Ivoire: Bingerville/Reconnaissance du mérite - 21 agents municipaux décorés

Pour bons et loyaux services rendus à la commune, 21 agents de la mairie de l'ancienne capitale coloniale ont été décorés.

Cette cérémonie de décoration doublée d'une remise de prix aux meilleurs de ces travailleurs s'est déroulée le vendredi 29 décembre à la salle des fêtes du petit séminaire à Bingerville. Pour avoir passé 30 ans dans ce service, deux agents ont reçu la médaille d'or.

Après 25 ans d'exercice six ont bénéficié de la médaille de vermeil et 13 ayant fait 15 ans ont arboré la médaille d'argent. Soient 21 agents sur les 200 que compte cette mairie érigée en commune de plein exercice en 1985.

Par ailleurs, six prix ont été décernés aux meilleurs de chacun des six services dont le super prix N'zolié (Symbole en langue baoulé) du nom d'un agent décédé en 2009 attribué à Arounan Paré du cabinet du maire. Ces prix étaient composés d'un trophée et d'une enveloppe allant de 200 à 300 mille francs Cfa.

Au nom de Jean-Claude Kouassi ministre de l'emploi et de la protection sociale, l'inspecteur général Bagaté Bolou a félicité tous ces récipiendaires pour leurs qualités et performances au travail. « Je voudrais vous féliciter au nom de monsieur le ministre pour votre travail.

Vous avez fait preuve de dextérité et d'abnégation. Vous méritez donc la reconnaissance de la nation », a-t-il déclaré. Avant de les exhorter à garder ce cap.

« Dès cet instant, vous êtes des héros et des modèles qui doivent inspirer les jeunes générations. Cela, en vue de tracer et élargir les sillons de l'excellence au profit de l'émergence », conclut-il.

Beugré Djoman maire de cette commune depuis 2001 après Jeanne Aka Batlo, a rendu hommage à ses collaborateurs pour leur abnégation et singulièrement à feu N'zolié Konan Michel alors responsable du courrier pour sa conscience professionnelle. « On l'appelait affectueusement le 5ème adjoint au maire parce qu'il était sympathique, ponctuel, consciencieux et disponible.

Par ce prix, nous honorons ainsi sa mémoire », a confié le premier magistrat de la ville. Awadja Jean-Baptiste doyen des récipiendaires et par ailleurs chef du village d'Adjin, a exprimé aux noms de ses collègues, leur infinie gratitude à la tutelle pour cette reconnaissance du mérite.

La première édition de cette cérémonie festive placée sous le parrainage du directeur général de la décentralisation et du développement local a enregistré la participation de nombreuses autorités dont celle de Noël Akossi Bendjo maire de la commune du plateau.