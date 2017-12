Cote d'Ivoire: Le ministre Bruno Koné - "La Côte d'Ivoire a besoin de journalistes indépendants, professionnels et responsables"

"La Côte d'Ivoire a besoin de journalistes certes indépendants, mais en même temps professionnels et responsables, qui exercent leur métier en tout temps et en tout lieu, avec l'éthique et la déontologie requises et avec toute la déontologie requises", a affirmé Koné Nabagne Koné, ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, représentant le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

C'était à l'occasion de la 19e édition de la nuit de la Communication, qui a lieu le 29 décembre 2017, à Sofitel Hôtel Ivoire, autour du thème: "Quel journalisme d'excellence face à la conjoncture économique difficile des medias?"

Selon lui, les journalistes doivent s'inscrire dans une démarche de recherche de la qualité et de la rigueur pour l'atteinte des objectifs que la Côte d'Ivoire s'est fixée, à savoir être émergent à l'horizon 2020. "Je vous invite à prendre votre place et à agir efficacement et avec responsabilité dans le train de l'émergence de notre pays", a-t-il soutenu.

Pour Bruno Nabagné Koné, l'État joue sa partition car en 2017, grâce au Fonds de soutien et de développement de la presse (Fsdp), notamment, qui soutient les entreprises de presse privées et les organisations professionnelles, avec des fonds publics, à hauteur de plus d'un milliard Cfa (Cet appui est passé de 595 millions def CFA, en 2015 à 1,439 milliards en 2017).

Dans le même elan, le gouvernement vient de consentir un effort financier substantiel au groupe Fraternité Matin pour la relance de ses activités. Aussi reconnaît-il que de nombreux défis restent à relever dans un secteur sinistré comme celui de la presse.

C'est pourquoi il a invité les acteurs des médias à prendre la pleine mesure des enjeux et à engager des réformes nécessaires.

A savoir, la révision du modèle économique de leurs entreprises et l'application au quotidien les valeurs qui fondent le journalisme et qui obéissent à la fonction de journaliste.