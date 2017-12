Cote d'Ivoire: Beugré Mambé - « La lumière unit , c'est le symbole de l'ambition de l'émergence »

C'est ce le 21 décembre qu'a été donné le top-départ de la 7e édition des illuminations festives de la capitale ivoirienne avec le soutien de la Première dame, Dominique Ouattara, qui a honoré de sa distinguée présence, tout en procédant à la mise sous tension symbolique de « Abidjan, perle de Lumières ».

Un gage de confiance renouvelée par 7 fois au Ministre auprès du Président de la république et Gouverneur du District d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, maître d'ouvrage d'Apl.

Lui qui a compris la nécessité de porter sur les fonts baptismaux, au sortir de la crise post-électorale, en 2011, un évènement fédérateur, un creuset de re socialisation et de vivre ensemble qu'est Apl. Tout aussi à même de porter l'ambition d'émergence portée par SEM. Alassane Ouattara.

A juste titre, Robert Beugré Mambé argue : « La lumière unit les familles et les communautés ». Avant de so uligner qu'au-delà de son aspect festif, Apl est un véritable rendez-vous économique se déclinant sur 5 piliers que sont le tourisme et l'hôtellerie, le transport, les petits métiers, les arts et la culture, l'énergie.

Aussi, ne doute-il pas que sous cette posture éclairée, les Abidjanais et par ricochet, les Ivoiriens, en corrélation avec la thématique 2017 de « Abidjan Perle de Lumières », qui est « Akwaba » signifi ant « Hospitalité » ou « Accueil », se parlent, fraternisent, scellent la paix.

Bien plus, saluant la responsabilité sociétale d'entreprise de partenaires tels que la CIE ou Côte d'Ivoire Energie qui en ont compris la portée, Beugré Mambé invite tous et chacun à s'approprier ce rendez-vous. Qui s'érige donc comme « un moment-fort de partage et de célébration entre les Abidjanais et, au-delà, les Ivoiriens ».

« Abidjan, Perle de Lumières », de ce point de vue donc, s'érige comme un creuset. Celui que Dominique Ouattara, adressant un satisfecit à Beugré Mambé qualifie ainsi : « La fête des illuminations, qui se veut fédératrice à plus d'un titre, s'inscrit désormais comme une attraction-phare dans le coeur et dans l'esprit des Ivoiriens, pour la joie qu'elle procure par sa beauté, mais également, pour les instants de convivialité qu'elle créé ».

C'est donc pourquoi, Robert Beugré Mambé, dans sa conviction d'inscrire via les illuminations d'Apl, Abidjan au rang des villes-lumières de référence la planète dont elle a déjà intégré le gotha, adresse ses félicitations à son partenaire technique et opérationnel d'Apoteoz, maître d'oeuvre de l'opération.

Quand sécurité et convivialité se conjuguent au présent Aussi, le District a-t-il pris les dispositions pour permettre aux populations de vivre « L'incroyable 30 UN », la grand'messe du réveillon de la Saint-Sylvestre au Palais de la culture de Treichville, ainsi que pour les VIP au Sofitel Ivoire à Cocody.

Mais aussi, mis tout en oeuvre, avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, pour les dispositions sécuritaires, entre autres, pour « Les feux d'artifice », épicentre du 31 décembre, avec des innovations majeures pour ce spectacle pyro-musical, ainsi que sur « L'Île Enchantée », véritable « Pays des merveilles » pour les enfants et les parents, qui a ouvert ses linteaux le 22 décembre et se poursuit jusqu'au 2 janvier.

Ainsi donc, avant que le spectacle pyro-musical ne conclue, en « a-po-t-h-é-o-s-e », 2017 et fasse entrer les Ivoiriens en 2018 en toute féérie, dès 18h, au Palais de la culture, ce 31 décembre, fera, « Incroyablement », de tous les convives des rois et reines de ce « Incroyable 30 Un ».