Sénégal: Le maire de Dakar et des dissidents exclus du Parti socialiste

Cet acte relève d'une comédie. L'objectif visé par Ousmane Tanor Dieng, c'est de refuser de répondre à la justice sénégalaise. (...) M. Ousmane Tanor Dieng a choisi de s'inscrire dans le ridicule, de nous exclure et de faire comprendre aux juges que nous ne sommes plus membres du Parti socialiste et que donc cette plainte n'est pas recevable.

Pour ses partisans, les récents déboires judiciaires du maire de la capitale sénégalaise seraient liés à son statut de dissident. Accusations rejetées par les instances dirigeantes du PS qui estiment que les frondeurs « se sont auto-exclus » et que ces membres ne participaient déjà plus depuis longtemps aux activités de la formation politique.

Moussa Bocar Thiam, porte-parole adjoint du parti socialiste, a déclaré : « Le bureau politique décide d'exclure purement et simplement les camarades dont les noms vont vous être cités pour actes de violences, indiscipline caractérisée, refus systématique de respecter les règles de démocratie interne ainsi que les décisions et orientations majeures des instances régulières ».

Les membres exclus, dont Khalifa Sall, font partie des « frondeurs » du PS comme les appelle la presse sénégalaise. Ils sont contre l'appartenance du parti à la coalition présidentielle et avaient notamment fait campagne en faveur du « non » lors du référendum constitutionnel de 2016 voulu par le président Macky Sall.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.