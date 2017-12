Ile Maurice: Nouvel An 2018 - ki plan pou révéyon ?

«Avec mon ami Mario Lagaillard, nous comptons accueillir la nouvelle année en musique, bien entendu. Malgré les bons petits plats, la fête, ce qui devrait être au menu, ce soir et durant la nouvelle année, c'est la compréhension, la santé et la tolérance. À la vôtre !»

«Au menu ce soir, il y aura travail et encore du travail, jusqu'à pa koné ki ler. Ce sera sans doute comme l'année dernière, minwi trwa lerla pétar pé soné lakaz. Mais je serai entouré de ma famille, qui me donnera un coup de main au snack, de même que mes amis, qui viennent me voir pour me soutenir.»

«C'est en prière que nous dirons au revoir à 2017 et accueillerons 2018. Nous sommes très pieux et c'est notre façon de célébrer.»

«Qu'importe la façon dont nous fêterons ce soir, l'important c'est qu'il y a la paix et de la sagesse à la carte. Nous souhaitons continuer à vivre notre bonheur et surtout de pouvoir continuer à Maurice.»

