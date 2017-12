Afrique: Le chef de l'ONU lance un appel à l'unité pour 2018

Face à cette situation et en ce début d'année 2018, il a lancé un appel à l'unité. « Je suis intimement convaincu que nous pouvons rendre notre monde plus sûr. Nous pouvons résoudre les conflits, surmonter la haine et protéger nos valeurs communes. Mais nous devons être unis pour y parvenir », a-t-il déclaré.

Le Secrétaire général a noté que partout dans le monde, les craintes suscitées par les armes nucléaires n'ont jamais été aussi fortes depuis la fin de la guerre froide, que les changements climatiques s'accélèrent et que les inégalités sont toujours plus fortes.

« Lorsque je suis entré en fonctions, il y a un an, j'ai lancé un appel pour faire de 2017 une année de paix. C'est malheureusement - et radicalement - l'inverse qui s'est pro-duit », a noté M. Guterres dans ce message vidéo.

