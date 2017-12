Congo-Kinshasa: Journée de protestation à Kinshasa, quadrillée par la police

Les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018 et se feront avec la machine à voter. Le… Plus »

Dans la foulée, les communications internet et SMS étaient coupées pour raison de sécurité d'Etat à la demande des autorités et jusqu'à nouvel ordre.

Samedi soir, dès la tombée de la nuit, la police et l'armée étaient déployées en nombre dans la capitale, le chef de la police de Kinshasa expliquant avoir reçu des renseignements sur des hommes armés qui auraient été recrutés pour venir « tirer sur la population » et imputer cela à la police.

À l'intérieur de l'église, parmi les fidèles, on compte l'opposant Félix Tshisekedi. Selon des témoins, à son arrivée dans l'église, une Jeep est passée pour jeter des gaz lacrymogène et disperser les partisans qui l'avaient reconnu. L'église a dû être fermée pendant un moment.

Les journalistes ont été priés de ne pas stationner et ce matin, l'armée était positionnée devant l'église remplie. Le premier barrage se trouve à 100 mètres de la clôture de l'église, des deux côtés. Cette nuit et au petit matin, la police a fouillé des véhicules et parfois même les sacs.

A Kinshasa, la tension est encore montée d'un cran dans la paroisse Notre-Dame à la fin de la messe, alors que la population est invitée à défiler ce 31 décembre pour demander le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre signé un an plus tôt.

Cette journée du 31 décembre s'ouvre sur une atmosphère tendue à Kinshasa, en RDC. Le comité des laïcs catholiques appelle à une mobilisation pour demander le respect et l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, un texte qui fête aujourd'hui ses un an. La journée prévoit une marche pacifique, que les autorités municipales ont interdite pour des raisons de sécurité.

