Tunisie: Du chemin reste à faire pour atteindre le top

Il est souhaitable également de renforcer l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication, et de mettre en place un cadre réglementaire approprié pour les services financiers numériques.

L'impact de cette augmentation est un gain de 9.000 emplois par an. C'est dire l'importance de l'utilisation de la carte bancaire dans les transactions commerciales et leurs effets bénéfiques sur l'économie, d'une façon générale.

Par ailleurs, la Tunisie est classée à la 190e place dans l'indice de Doing Business de l'année 2017. Les experts recommandent, à cet effet, de faciliter le suivi des flux commerciaux et la performance financière des entreprises et de favoriser les paiements sécurisés, tout en appliquant des coûts moins élevés pour les transferts financiers.

Aussi, 22% des entreprises estiment qu'elles se trouvent contraintes de «se débrouiller pour faciliter leurs affaires» et de recourir pour cette fin à des «versements non officiels» (selon une étude sur à système national d'intégrité en Tunisie 2015, élaborée par l'Organisation sur la transparence internationale).

