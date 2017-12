Tunisie: Entre insignifiance et inconsistance

A l'heure des bilans et perspectives, l'actualité impose de se pencher sérieusement sur le profil de notre diplomatie. Les derniers développements relatifs à la crise avec les Émirats arabes unis ont mis au jour les tares profondes dont pâtit notre diplomatie. Elle n'arrive pas à redoubler d'initiatives et à en imposer. Elle semble ne point avoir d'horizon et, ce faisant, manquer d'imagination.

Le constat est aussi amer qu'un échec patent, notre diplomatie s'apparente aux sommes nulles. Tout le monde y gagne et nous y perdons, dans tous les cas de figure. Notre diplomatie végète, tergiverse, louvoie entre l'insignifiance et l'inconsistance.

En l'examinant de près, l'on ne peut s'empêcher de penser à l'expression aimablement lancée à Aristide Briand par André Tardieu, en France au début du 20e siècle. Il avait tout simplement assimilé son action à «la politique du chien crevé qui suit le fil de l'eau». Et c'est peu dire.

Les fondamentaux de notre politique étrangère ont été bafoués. L'ancrage dans notre environnement géopolitique est en perte de repères. On ne s'y reconnaît plus. En très peu d'années, nous avons réussi la prouesse de nous mettre tout le monde à dos.

Les Américains nous traitent avec condescendance. Les Européens nous ont tout bonnement assimilés récemment aux paradis fiscaux, avec tous les risques et périls que cela suppose. Tous les axes, toutes les coalitions arabes et islamiques nous regardent avec une méfiance non déguisée.

La dimension, voire la vocation, méditerranéenne de la Tunisie est reléguée aux oubliettes. Qu'il s'agisse de l'EuroMed, de l'Union pour la Méditerranée ou du Dialogue 5+5, notre présence est sommaire et falote. Notre redéploiement africain en est toujours à la case départ. Les chicanes se multiplient au niveau du Maghreb.

L'initiative présidentielle des pays du voisinage, englobant la Tunisie, l'Algérie et l'Egypte, en vue de résoudre la grave crise libyenne, demeure lettre morte.

Malgré les énièmes et généreuses déclarations d'intention, notre ambassade et nos consulats en Libye sont encore fermés, tandis que d'autres pays, y compris la Turquie, l'Italie et Malte, y sont représentés et particulièrement actifs. Idem de la Syrie où nous brillons encore par notre absence, à défaut de rétablir des relations diplomatiques outrageusement et unilatéralement rompues de notre part.

Du coup, nous sommes encore dans le flou en ce qui a trait aux Tunisiens engagés dans la nébuleuse terroriste en Syrie et ailleurs.

Du temps de la défunte Troïka (2011-2014), nous nous étions alignés, abusivement, sur l'axe qatari-turc. Aujourd'hui, nous ballottons, tel un bateau qui chavire, aux lisières de l'alliance saoudienne-égyptienne-émiratie et de la coalition turco-qatarie. Non moins abusivement.

Certes, la diplomatie relève du domaine réservé du chef de l'État, le président de la République. N'empêche, le ministre des Affaires étrangères est membre du gouvernement. Et il semble plutôt se complaire dans le no man's land, entre l'action présidentielle qui semble se passer par-dessus sa tête et l'inanition gouvernementale dont il constitue l'huile et le rouage.

Passons outre d'autres navrants exercices de contorsionniste. Telle la participation de hauts responsables tunisiens, ministres et diplomates, aux votes de résolutions arabes assimilant le Hezbollah libanais à une organisation terroriste ou l'engagement dans la coalition militaro-confessionnelle pro-Arabie saoudite dans sa guerre au Yémen notamment.

Çà et là, nous avons fait montre de suivisme, tels des pantins ou d'hommes de paille manipulés par-delà nos frontières, faisant fi des fondamentaux de notre politique étrangère et surtout de nos intérêts. A maintes reprises, la position officielle s'est inscrite en porte-à-faux des choix stratégiques évidents, constitutionnellement énoncés comme tels, et des revendications des élites et de la société civile également.

Quant à la diplomatie économique et autre knowledge-diplomacy, mieux vaut ne pas s'y attarder, tellement nous accumulons les lacunes et les incuries en la matière. Le constat est cuisant. Tous les faisceaux d'indices attestent que notre diplomatie bat de l'aile, telle une poule mouillée au bord de l'étang.

Et M. Khemaïs Jhinaoui, notre ministre des Affaires étrangères, ne semble guère s'en soucier. Il arbore toujours un sourire énigmatique sous un regard vitreux.

Tout au plus a-t-il marmonné quelques plaintes, devant les députés, lors des débats budgétaires. Autrement, il se fait oublier. Et il semble se dire en son for intérieur : il en coûte trop cher pour briller dans le monde, pour vivre heureux, vivons caché.

Or, tous les experts vous le diront, il ne saurait y avoir de développement des pays et des nations sans diplomatie active. Même les pays partisans du hard power, ceux qui, à l'instar des États-Unis d'Amérique qui ont fait plus de cent guerres en deux siècles, ont toujours été partisans de la politique de la canonnière, recourent inlassablement à la diplomatie.

Dans l'ordre de préséance des autorités américaines, le Département d'Etat trône en troisième place derrière la présidence et le Trésor. Et le général de Gaulle disait souvent : «La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts».

Il est temps que notre diplomatie retrouve son lustre et redore son blason. Autrement, son naufrage actuel ne fera qu'aggraver la donne, qui est déjà peu reluisante. Un réexamen de nos choix, du déploiement de nos représentations diplomatiques et consulaires et des actions prioritaires s'impose.

Autrement, comme dans «Les Contes de ma mère l'Oye» de Charles Perrault, l'on dira : «Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » Ce à quoi elle répond : «Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie.»