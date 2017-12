Tunisie: Le projet politique fait défaut

Or, les dix partis ont besoin, pour convaincre les électeurs, de leur proposer une vision de l'avenir qui soit fiable et sécurisante. Il ne suffit pas de leur suggérer, en filigrane, qu'il s'agira de limiter les ambitions d'Ennahdha.

Nida Tounès, ce petit parti

Et puis, cette candidature des dix risque de nuire moins à Ennahdha qu'à Nida Tounès. Car le désormais petit parti que laissent voir les partielles d'Allemagne, ne sait plus à quel saint se vouer, désorienté qu'il est par sa décision de «revoir ses liens» avec certains partis, comprendre Ennahdha.

Le parti de Hafedh Caïd Essebsi vient de montrer qu'il ne fait plus le poids et que ses alliés ne sont pas électoralement fiables. Il leur faut donc revoir leurs calculs. Et, notamment, se poser la question de savoir si leur allégence au chef de l'Etat pourra vraiment les épauler décisivement lors des municipales.

Le même raisonnement doit aussi être abordé à l'envers, car le président de la République n'a pas vocation à «tirer vers le haut» un parti qui a perdu l'essentiel de ses troupes. Que dire de ses cadres !

Le Chef de l'Etat n'est pas neutre

Mais le Président Caïd Essebsi ne peut éviter d'adopter, lors des premières élections municipales démocratiques de l'histoire du pays, une attitude de garant moral d'un équilibre porteur de stabilité et de pérennité des équilibres.

Certains croient qu'il est ou qu'il doit être neutre. C'est absolument faux. Certes, les élections municipales concernent des villes et villages pris individuellement, et en appellent à l'exercice d'un choix citoyen effectué selon les règles de la démocratie de proximité.

Mais si, à l'annonce des résultats du scrutin, la mosaïque théorique des conseils municipaux élus s'avérait bien moins éclectique que prévu, cela fausserait grandement les équilibres politiques globaux et hypothéquerait fortement l'avenir du consensus national.

Les responsabilités d'Ennahdha

Nos municipales sont donc, de ce fait, plus un nouvel épisode essentiel de la construction démocratique du pays, qu'une simple et banale compétition locale. Et les dirigeants d'Ennahdha en sont bien conscients qui ne cessent de rappeler que la transition démocratique n'est pas terminée.

Et la responsabilité du parti islamiste sera entièrement dans la balance à la date du 6 mai 2018. Ils savent qu'un raz-de-marée électoral est une lame à double tranchant, pouvant se transformer en victoire à la Pyrrhus.

Rappelons-nous l'expérience algérienne suivi d'une abominable guerre civile de plusieurs années dont les séquelles durent à ce jour.

Il faut donc se le dire et se le répéter, nos prochaines élections municipales sont une étape vitale de notre transition démocratique, ce qui implique l'impératif qu'elles soient un facteur de stabilisation de la IIème République.

Redynamiser l'équilibre de l'échiquier

Notre révolution a apporté démocratie et liberté. Elle n'a pu dépasser sa crise de croissance des premières années, que grâce à la sagesse d'un consensus basé sur l'équilibre de l'échiquier politique, stratégie proposée par Béji Caïd Essebsi, et qui a été le programme sur lequel il a été élu. Un programme qu'a intelligemment appuyé Rached Ghannouchi, tout en étant de l'autre bord.

Nos municipales doivent être le rendez-vous d'une sérieuse redynamisation de ce credo démocratique que partagent les «deux séniors».

Or il faudrait pour cela que la répartition des voix sache reproduire une distribution des élus municipaux qui conduise à un bon équilibre des différentes forces politiques porteuses de voix, notamment entre islamistes et modernistes.

Ce qui invite les modernistes à convaincre par un véritable projet politique qui trenne la route. Un projet mobilisateur porteur de consensus.