Tunisie: Les agriculteurs indemnisés

Par ailleurs, les agriculteurs ont aussi obtenu l'aval du ministère de l'Agriculture pour la réhabilitation des canaux d'irrigation avant la fin de 2019 moyennant une enveloppe de 70 millions de dinars environ, ce qui mettra fin à la grogne des professionnels du secteur et aussi de la direction régionale l'Utap qui a jugé ces acquis quelque peu satisfaisants, même si plusieurs autres revendications n'ont pas été satisfaites et devraient être discutées lors du prochain conseil régional auquel devraient participer des responsables nationaux.

Une réunion du conseil régional devrait aussi se tenir avant le 15 janvier prochain pour examiner la question technique de l'endettement issu de l'irrigation et des factures d'eau que les agriculteurs jugent excessives et appellent tout bonnement à leur suppression.

