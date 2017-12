Tunisie: Des bilans, et après ?

2017 a, incontestablement, été marquée par la guerre contre la corruption, décrétée par le chef du gouvernement Youssef Chahed en mai dernier. Une campagne accueillie par un fort soutien populaire et qui a commencé à donner des résultats avec l'arrestation d'un grand nombre d'hommes d'affaires et autres barons de la contrebande et avec des dizaines de dossiers transmis à la justice.

On pourrait aussi évoquer le président de la République, Béji Caïd Essebsi, qui a ouvert la voie à une réforme du Code du statut personnel (CSP), en vue de réaliser une égalité homme/ femme en matière d'héritage. Comme il a préconisé une légalisation du mariage d'une Tunisienne avec un non-musulman, en appelant à la révision de la circulaire 73.

La lutte contre le terrorisme ne faiblit pas et les forces de sécurité et l'armée sont toujours mobilisées. Mercredi dernier, les forces de l'ordre ont réussi à démanteler une cellule terroriste dans la ville de Ben Guerdane et à arrêter ses dix membres. Il s'agit d'individus originaires de Ben Guerdane, âgés de 23 à 30 ans, et qui relèvent du groupe terroriste « Al Mouhajiroun » lié à Al-Qaïda, en Libye.

Le démantèlement de cellules terroristes se fait régulièrement et dans toutes les régions. Jeudi dernier, une grande opération de ratissage des zones limitrophes des montagnes et des flancs des montagnes du Chaâmbi, du Serj et de Sammama a été déclenchée, impliquant des troupes de la garde nationale, de la police et de l'armée. Avec un survol massif de la zone, par des hélicoptères de l'armée nationale.

Un officier supérieur de l'armée a annoncé aux médias que ces opérations entrent dans le cadre des manœuvres préventives, pour débusquer des éléments terroristes qui se cachent dans ces montagnes et resserrer l'étau autour d'eux.

Sur le plan économique, la croissance a progressé de près 1% par rapport à l'année dernière mais son taux de 1,9%, pour les 9 premiers mois 2017 n'est pas suffisant pour remettre en marche la machine économique. La BCT a fait état d'une bonne tenue des exportations du secteur des industries mécaniques et électriques (+19,7% à fin novembre 2017 contre +15,6%).

Samir Taieb, ministre de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques et secrétaire général du parti Al-Massar, a affirmé qu' « en 2017, on a enregistré une croissance de 500% dans l'investissement national ».

Au cours de la campagne 2017/2018, on a enregistré la plus forte croissance de la production d'huile d'olive, soit 120% par rapport à la campagne précédente, selon les estimations du Conseil oléicole international (COI).

La production d'huile d'olive est estimée à 260 mille tonnes d'huile d'olive ; ce qui représente une croissance de 170% de la production de la saison dernière, dont 200 mille tonnes sont destinées à l'exportation.

La Tunisie fournit aujourd'hui 10% de la production mondiale de l'huile d'olive, ce qui la classe au quatrième rang mondial. On note aussi que les revenus des exportations des produits de la pêche ont enregistré une hausse de 24% par rapport à 2016.

Cela a généré des recettes de 400 millions de dinars d'après le Groupement interprofessionnel des produits de la pêche qui affirme que le secteur produit 120 mille tonnes annuellement dont 16.320 mille tonnes sont destinées à l'exportation, soit 12% de la production totale. Ce secteur participe au renforcement des revenus de 53 mille pêcheurs qui travaillent sur 11.500 bateaux de pêche, à travers 41 ports sur tout le territoire tunisien.

Et on rapporte l'embellie du secteur du tourisme. Jusqu'au 20 décembre 2017, les recettes touristiques ont augmenté de 16,3% par rapport à la même période de l'année précédente. En termes de valeur, ces recettes ont atteint 2.696,5 millions de dinars.

Le nombre de touristes qui ont visité la Tunisie jusqu'au 20 décembre s'est établi à 6,7 millions, soit une progression de 23% en comparaison de la même période de 2016. Au terme des dix mois de l'année 2017, 6,112 millions de touristes ont visité la Tunisie, soit une hausse de 24% sur un an.

Ce qui importe est ce qu'on va faire de ces bilans. On sait que le Tunisien est « pessimiste à court terme », mais se dit « optimiste à long terme ».

Ce qui veut dire qu'il accuse les coups mais reste convaincu que les choses finiront par s'arranger. Il faudrait, pour cela que tout le monde se mette à travailler. Le pessimisme autant que l'optimisme beat ne mènent à rien.