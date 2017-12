Togo: Faire gagner le pays

Agbéyomé Kodjo souhaite que le dialogue débouche 'sur des institutions revalorisées, fortes et vertueuses à même de résister aussi bien aux caprices et aux appétits des hommes, qu'aux vicissitudes de l'histoire'.

'La classe politique dans son ensemble, guidée par le seul souci de l'intérêt général, aurait pu éviter cette séquence politique tragique de notre histoire commune, pour peu qu'elle eut été en capacité faire montre de compromis politique, de plus de volonté politique, de lucidité politique, de responsabilité et d'audace politique', souligne-t-il.

L'année 2017 a été marquée par des évènements qui ont fragilisé le lien social et le tissu économique de notre pays, écrit Agbéyomé Kodjo, le leader d'Obuts (opposition) dans son message de Nouvel An.

