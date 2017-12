Ile Maurice: Pauvreté - Ismaël, 14 ans, mille tracas

Rien n'a vraiment changé, en fait. «Pann kapav fer Nwel kouran inn koupé akoz banla inn koup pansion mo mama. Mo ti kontan get télévision enn tigit. Mo sagrin mo pann kapav kontigné al lékol. Mo pa kontan pou viv koumsa mé mo pa kapav less mo mama tombé.»

Son histoire aura touché le coeur de plusieurs Mauriciens. Ismaël Mimi a 14 ans et rêve de devenir mécanicien. Non pas par envie, mais parce qu'on lui a dit que c'était ce qu'il devrait songer à faire plus tard. Il avait brillamment réussi aux examens du Certificate of Primary Education d'alors, mais a été renvoyé du collège où il avait été admis pour absences non justifiées.

