Ile Maurice: PSAC - Ces questions qui restent posées

Pour cette année, l'élève a participé aux examens dans cinq «core subjects» : les mathématiques, l'anglais, le français, les sciences et l'histoire-géo. Et une matière optionnelle (choisi entre l'une des langues asiatiques, l'arabe ou le kreol morisien).

L'élève est aussi jugé dans un «non core subject», c'est-à-dire les communications skills. Pour l'heure, c'est l'unique «non core subject». Le théâtre, la musique, les arts viendront en 2018. Il n'y a pas d'examen écrit pour le «non core subject». La performance de l'élève est catégorisée comme étant soit «proficient», «intermediate» ou «basic».

Découpage des zones : regroupement de vastes étendues

Un cas isolé ? M. était dans tous ses états, le jour des résultats, le mercredi 13 décembre. Comment son fils, qui habite Beau-Bassin, a-t-il pu obtenir une place au Sébastopol SSS ? Pour mieux comprendre, il faut se pencher sur le découpage du pays en quatre zones d'éducation.

La zone 1 va de La-Tour-Koenig, Grande-Rivière-Nord-Ouest, Port-Louis, Montagne-Longue, Pamplemousses, Triolet, Grand-Baie, Rivière-du-Rempart, Grand-Gaube. Elle compte également Poudre-d'Or, Plaine-des-Papayes, Cottage, L'Espérance Trébuchet, D'Épinay.

La zone 2 : couvre Saint-Pierre, Centre-de-Flacq, Belle-Mare, Bel-Air-Rivière-Sèche. Mais aussi Camp Levieux, Rose-Hill, Beau-Bassin, Montagne-Blanche, Camp-de-Masque Pavé, Sébastopol, Trou-d'Eau-Douce entre autres. Et même... l'école primaire de Grand-Sable.

La zone 3 couvre le Sud avec Chemin-Grenier, Mahébourg, Bel-Ombre, Britannia, Rose-Belle et... Vieux Grand-Port avec Notre-Dame-du-Grand-Pouvoir RCA. Ainsi que Curepipe, Eau-Coulée et Forest-Side.

La zone 4 s'étend des villes de Vacoas-Phoenix à Quatre-Bornes avant d'englober Petite-Rivière, Flic-en-Flac, Tamarin, Case-Noyale, Chamarel.

La grille du National Qualifications Framework

Le PSAC est le premier niveau du National Qualifications Framework. Plusieurs cas de figure pour l'avoir. Soit Credit 5 (entre 30 à 39 points) en mathématiques, anglais et français et Credit 5 dans une autre matière entre les sciences, l'histoire-géo, l'une des langues asiatiques ou l'arabe, ou le kreol morisien.

Soit Credit 5 en mathématiques, anglais et français et 30 % des points obtenus dans les matières obligatoires, plus les sciences et l'histoire-géo, ou tous ces mêmes matières plus une langue asiatique ou l'arabe, ou le kreol morisien. Ou soit avoir le Credit 5 en mathématiques, anglais et français et le niveau intermédiaire en communications skills dans l'une des deux langues.

Extended stream, le nouveau prevoc

L'Extended stream est le système qui remplace la filière préprofessionnelle dans le Nine Year Schooling (NYS). Il s'agit de quatre années pendant lesquelles ceux n'ayant pas réussi en Grade 6 pourront se rattraper.

Selon le NYS, chaque école aura une classe d'«extended stream» de pas plus de 20 élèves, qui suivront un programme différent de celui du «mainstream».

-Les «credit» expliqués

Credit 1 - 75 à 100

Credit 2 - 60 à 74

Credit 3 - 50 à 59

Credit 4 - 40 à 49

Credit 5 - 30 à 39

Credit 6 - 0 -29 points

PSAC pas obligatoire pour monter en Grade 7

Brenda Thanacoody-Soborun, directrice du Mauritius Examinations Syndicate (MES) déclarait dans l'express du 25 octobre 2016 : «Il faut bien comprendre, un élève n'est pas obligé de réussir le PSAC pour pouvoir monter en Grade 7 (NdlR, Form I actuel).

Cependant, le Grade 7 est fixé au niveau 1 sur le National Qualifications Framework (NQF). Qu'est-ce que ça veut dire ? Supposons que dans quelques années, quelqu'un postule pour un poste de chauffeur dans la fonction publique.

Il se peut qu'un des requirements de la Public Service Commission soit l'obtention du niveau 1 au niveau du NQF. C'est-à-dire, en sus du PSAC, le niveau 1 sur le NQF compte aussi».