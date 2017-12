Tunisie: Année culturelle 2018 - Des vœux aux couleurs des ARTs

Parmi ces espaces citons : «Le Cinévogue» au Kram (en 2014), «Le Majestic» à Bizerte (en 2015), ainsi que l'une des plus vieilles salles de cinéma du pays à Jérissa, au Kef (en mars 2017) et autres.

Toutes ces initiatives et tous ces efforts de jeunes et moins jeunes acteurs culturels et promoteurs privés pour faire renaître de leurs cendres ces vieilles salles de cinéma, qui étaient abandonnées à leur triste sort depuis des lustres, doivent être encouragés afin que d'autres espaces fermés dans plusieurs régions du pays puissent accueillir de nouveau le public. Car, peut-on imaginer, par exemple, que dans la ville de Sfax, capitale du Sud, il n'existe qu'une seule et unique salle de cinéma, les autres ayant cessé toute activité.

Certes, le parc cinématographique n'a pas encore atteint de nouveau le nombre de salles qu'il comptait à l'indépendance et qui s'élevait à environ une centaine dans l'ensemble du pays, mais il est certain qu'avec l'ouverture prochaine du multiplexe de 8 salles, lors du 2e semestre 2018 par Gaumont-Pathé, en association avec Wassim Béji, ce parc s'étoffera de nouveau.

Toutefois, il faudrait faire en sorte que ce premier multiplexe qui sera édifié, sous nos cieux, ne tue pas les petites salles privées et/ou indépendantes.

Ainsi, la création et/ou la restauration d'anciennes salles de cinéma et d'espaces polyculturels (cinéma, théâtre, musique, danse, etc.) ne peuvent que dynamiser la vie artistique et culturelle dans nos villes et régions, tout en stimulant la production artistique, ainsi que la diffusion et la pratique culturelles.

Mieux, toutes ces actions d'édification et de résurrection de salles de cinéma sont d'autant plus nécessaires que les promesses électorales de certains partis, l'engagement de Nida Tounès pour «la création de 100 salles de cinéma», se sont avérées fugaces.

Enfin, que souhaiter pour l'année 2018 ? Sinon le développement, la promotion et l'épanouissement des arts et de la culture afin que s'instaure une dynamique porteuse d'énergie créative.

Mais, disons le encore une fois, ces vœux et souhaits ne peuvent se réaliser qu'avec l'élaboration d'une stratégie culturelle à long terme ainsi qu'une augmentation sensible du budget de la culture afin qu'il atteigne de nouveau ce taux, objet du désir de tous les artistes, créateurs et acteurs culturels, qui est de l'ordre de 1% en attendant mieux à l'avenir. Que du bonheur pour 2018 !