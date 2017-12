Tunisie: Un thriller religieux et politique qui dérange

L'habileté du montage va également dans le même sens et achève de donner au film son côté thriller religieux et politique, à vrai dire culturellement marqué par la touche égyptienne. Le tour de force du réalisateur sera ici de ne pas avoir copié la formule américaine du thriller.

Un personnage que le réalisateur a su bien cerner pour le présenter de manière très artistique et pour cela il a fallu tout le talent de Amr Saad qui a transformé cet Imam en héros sympathique et plein d'humour .

Tout d'abord, le rôle du prédicateur est magistral et interprété par Amr Saad . C'est lui qui porte l'image, le récit et tout le film pour ainsi dire du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire pendant plus de deux heures .

A travers le protagoniste, un érudit musulman d'El Azhar, le Centre centenaire d'apprentissage islamique du Caire, le film met à nu l'interaction complexe et troublante entre l'Etat, l'établissement religieux, les médias et l'extrémisme en Egypte.

En effet Mawlana (Notre seigneur), adapté d'un roman du célèbre journaliste Ibrahim Aïssa, raconte l'histoire d'un prédicateur de télévision populaire qui lutte pour concilier ses principes religieux et les pressions des politiciens et des services de renseignements, ainsi que les tentations humaines ordinaires.

