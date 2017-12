Tunisie: L'ESZ se retire de la compétition

Face aux demandes des supporters et à la tension qui est montée d'un cran à cause des injustices dont l'ESZ a fait l'objet, cette saison, selon les dires des protestataires, les responsables du club ont publié un communiqué qu'ils ont adressé aux autorités concernées et dans lequel ils affirment clairement que l'équipe s'est retirée officiellement de la compétition, «préférant rétrograder en ligue 2, la tête haute, que de rester prisonnière d'un système malheureusement corrompu. Les incidents qui se sont produits lors du match qu'elle devait disputer contre l'USBG en sont la preuve», pouvait-on lire dans le communiqué publié par la direction du club.

Yosri Bouali pointé du doigt

Et le président du club d'ajouter : «Nous avons avisé les plus hautes instances concernées, au préalable, pour désigner un arbitre international à la place de Yosri Bouali qui ne paraissait pas crédible. Et vu l'importance de l'enjeu de ce match, nous avons préféré qu'il soit retransmis à la télévision. Cela pourrait servir de référence en cas de besoin.

Cela obligerait également l'arbitre d'être correct et objectif. Nos revendications n'ont pas été prises en compte ; je ne sais pas pourquoi. Une indifférence totale de la part des autorités. L'arbitre contesté a été maintenu. La partie, malgré son importance, n'a pas été retransmise à la télévision.

Et ce qui devait arriver est arrivé. Ayant sa carte blanche, Yosri Bouali a accordé un penalty imaginaire à l'USBG et a arrêté le match sous prétexte qu'il n'est plus capable de continuer à siffler parce que le président de l'ESZ l'a agressé ! Une mascarade décelable à première vue».

A l'occasion, le comité directeur invite les anciens présidents, les responsables des partis politiques, les anciens joueurs, les représentants des associations civiles, les ONG et tous les citoyens de Zarzis à un rassemblement populaire, qui devait se tenir hier à 10h00, Place des martyrs, au centre-ville.