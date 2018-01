Maroc: Retour gagnant du Onze national

Les habitants de Jerada, une ville de l'est marocain qui souffre d'une situation économique difficile, ont… Plus »

Mais bien avant la campagne des éliminatoires pour la Coupe du monde, l'EN avait chassé la poisse de la sortie par la petite porte, parvenant lors de la CAN gabonaise à obtenir son ticket pour les quarts et l'aventure aurait pu se prolonger si elle n'avait pas joué terriblement de malchance face la formation égyptienne, battue en finale par le Cameroun.

Au Mondial, les partenaires de Mehdi Benatia ont hérité d'un groupe des plus relevés. Ils affronteront en premier la sélection iranienne, avant d'enchaîner avec le Portugal de Critiano Ronaldo et l'Espagne de Sergio Ramos.

Une qualification haut la main du Onze national qui a dominé les débats, terminant leader de son groupe avec 12 points au compteur et sans le moindre but encaissé.

