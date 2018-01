Cote d'Ivoire: Nouvel an 2018 - Le boulevard Nangui Abrogoua otage des commerçants et clients

Il n'est pas du tout rare d'observer des clients se masser autour des commerçants, pour faire des achats, pour le réveillon et le nouvel an 2018. Les automobilistes sont obligés de rouler avec beaucoup de prudence et d'attention, en se frayant un chemin dans cette marrée humaine. Même le couloir réservé aux autobus n'est pas épargné. Les autobus de la Société de transport abidjanais (Sotra) se disputent ce site propre qui leur est exclusivement dédié, avec les commerçants, les passants et même les ordures ménagères occupant certains endroits de ladite artère.

Cette rue commerciale de renommée, bordant le grand marché de ladite commune, ainsi que de grandes boutiques de divers commerces, où existe un site propre réservé aux autobus, est littéralement prise d'assaut par les nombreux commerces à ciel ouvert et clients qui défilent. Elle grouille de monde en ce moment. L'emprise du boulevard est totalement occupée par une multitude de passants et de commerces à la va-vite.

Difficile de circuler depuis quelques temps et plus particulièrement ce dimanche 31 décembre 2018, marquant la célébration du réveillon de la Saint-Sylvestre, sur le boulevard Nangui Abrogoua d'Abidjan-Adjamé.

