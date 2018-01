Sénégal: L'inauguration de l'AIBD, l'évènement 2017 dans le département de Mbour

Sur un registre plus triste, la mort de huit supporters du Stade de Mbour au stade Demba Diop, le 15 juillet dernier, suite à des incidents au cours de la finale de la coupe de Ligue sénégalaise de football opposant l'équipe mbouroise à l'Union sportive de Ouakam, a ému l'opinion et devrait faire date.

Il faut rappeler dans ce registre l'explosion, le 27 mai 2017, vers 7 heures 15 minutes, d'une chaudière dans une usine de production de farine et d'huile de poissons de Mbour, un accident qui avait causé la mort d'un homme de 38 ans, Bassirou Marone, et fait 18 blessés.

Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Oumar Guèye, présidant la cérémonie d'inauguration de cette infrastructure nouvelle, en a profité pour rappeler que son ministère avait pris l'option, pour 2016-2021, de veiller à une "gestion durable de la ressource", au "développement de l'aquaculture" et à la "valorisation accrue des produits de la pêche".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.