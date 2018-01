Congo-Brazzaville: Municipalité - Donald Fylla Saint-Eudes prend les commandes de l'Association des maires du Congo

Conseiller municipal et départemental de la ville de Brazzaville, Donald Fylla Saint-Eudes est depuis, le 29 décembre, le nouveau secrétaire permanent de l'Association des maires du Congo (AMC). Il remplace à ce poste Franck Ayessa, appelé à d'autres fonctions.

Nommé le 14 décembre par le maire de la ville de Brazzaville, président du bureau exécutif de l'AMC, le nouveau secrétaire permanent a pris ses fonctions au terme d'une cérémonie de passation de service au siège de l'organisation.

Donald Fylla Saint-Eudes hérite de l'AMC au moment où l'association doit poursuivre les réformes envisagées. La 8e assemblée générale de l'association avait, en effet, engagé un certain nombre de changements au sein de l'organisation qui n'a pas fonctionner normalement ces deux dernières années, en raison des soubresauts politiques liés aux différents scrutins, entre autres, et les contraintes des calendriers des différents maires.

Parmi les dossiers importants transmis à Donald Fylla Saint-Eudes figurent l'organisation, en 2018, d'une assemblée générale, ainsi que la poursuite des réformes sur le plan financier, humain et de la communication. L'AMC devra, au cours de cette année, organiser les Journées des collectivités locales du Congo. Une aubaine, d'autant plus que le ministère de l'Intérieur espère cette année amorcer une nouvelle étape du programme de décentralisation. A en croire Franck Ayessa, ces Journées qui feront le bilan de la politique de décentralisation en vue d'envisager de nouvelles perspectives, s'appuieront sur l'expertise de l'Association des départements du Congo et d'autres organisations.

Un autre dossier important transmis au nouveau secrétaire permanant est la participation des collectivités locales du Congo au 8e sommet Africités qui se tiendra au Maroc, en décembre 2018. « Vous devez vous y prendre à temps que le Congo ne rate pas ce rendez-vous, l'une des plate-formes des collectivités locales africaines les plus importantes », a recommandé Franck Ayessa. Ce sommet devrait se tenir à Brazzaville, mais le gouvernement a renoncé à son organisation en raison des contraintes financières.

Créée en 1993 sous l'impulsion du maire Bernard Kolelas, cette organisation est réactivée en 2004 sur l'initiative de l'ancien député maire de Brazzaville, Hugues Ngouélondelé. Elle vise à rendre concrète la solidarité entre les municipalités en multipliant les échanges d'informations et d'expériences. L'AMC a pour mission d'établir entre ses membres une concertation permanente sur différentes problématiques qui touchent à la décentralisation et au développement local, développer des partenariats au niveau local, régional et international, élaborer et mettre en œuvre des projets transversaux. L'association a également mandat de faciliter aux membres l'exercice de leurs fonctions par l'information et la formation, renforcer les capacités techniques du personnel municipal et des élus locaux. Elle s'adosse sur un parterre de partenaires locaux et internationaux.

L'AMC est une organisation de droit privé, administrée sur la base d'un statut et d'un règlement intérieur. « Contrairement à ce qu'un certain nombre de personnes imagine, ce n'est pas un service de l'administration municipale », a tenu a précisé le secrétaire permanent sortant.

L'organisation dispose d'un bureau exécutif composé des maires. Ils étaient six, il y a encore une année. Désormais d'autres communautés urbaines ont été érigées en commune. Elles vont ainsi grossir les rangs des membres de l'AMC passant à quinze communes. Une lourde responsabilité pour le nouveau secrétaire permanent qui compte sur les résolutions de la dernière assemblée générale pour apporter des réformes nécessaires et attendues.