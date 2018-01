Congo-Brazzaville: Sécurité - La Force publique intègre la dynamique de l'accord de Kinkala

« Nos opérations de sécurisation dans le département du Pool sont désormais influencées par la dynamique de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités du 23 décembre 2017 à Kinkala », a déclaré le chef d'état-major général (CEMG) des Forces armées congolaises (FAC), Guy Blanchard Okoï, à l'occasion du réveillon d'armes.

Dans le cadre de la sauvegarde de la paix nationale, la priorité de la Force publique, en cette année nouvelle, sera de prendre une posture permettant de favoriser l'aboutissement de l'accord de Kinkala, de protéger la population et de faire respecter les prescriptions constitutionnelles sur le port d'armes de guerre et tout acte attentatoire à l'ordre public, selon le général de division Guy Blanchard Okoï. « La nécessité de la sécurisation du territoire national ne peut être mise en veilleuse. Elle requiert plutôt une veille plus prononcée et des hommes équipés selon les normes requises », a-t-il indiqué, en soulignant que le soutien des objectifs portés par le gouvernement dans la démarche visant la recherche de la paix dans le département du Pool fait partie des axes de l'action de la Force publique en 2018.

Il s'agira, par ailleurs, de l'approfondissement de l'instruction des hommes, gage de performance et de qualité de leur rendement; de la poursuite résolue des engagements opérationnels dans un esprit de fermeté et d'adaptabilité pour la crédibilité des FAC; la sécurité des personnes, des biens et des institutions. Le CEMG a aussi indiqué que les réformes structurelles et doctrinales seront poursuivies, en vue d'une réelle adaptation aux menaces actuelles et futures.

Sur le plan international, les FAC s'attèleront au respect de leurs engagements qui prennent en compte les différents accords de coopération militaire avec les pays amis. Une attention particulière sera portée sur les exigences de la présidence congolaise de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs.

Le sport militaire n'est pas en marge. Loin des champs de bataille, les militaires africains (basketteurs) viendront en découdre à Brazzaville, dans le cadre du Championnat d'Afrique militaire de basketball. La compétition continentale de la balle au panier est dénommée " Trophée Denis-Sassou- N'Guesso',' sous le label de l'organisation du sport militaire en Afrique, a précisé Guy Blanchard Okoï.

Conscient du contexte économique particulier du pays, le CEMG a souhaité que les dotations budgétaires allouées à la Force publique soient en adéquation avec les missions à accomplir. « La Force publique ne se départira jamais de sa loyauté et sa fidélité. Elle sera toujours constante dans son serment à servir et à protéger le peuple congolais ainsi que les institutions de la République », a-t-il dit.