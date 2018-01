Congo-Brazzaville: Réveillon d'armes 2017 - 2018, année de la poursuite des efforts au niveau de la force publique

Le président de la République, chef suprême des armées, Denis Sassou N'Guesso, a prescrit le 31 décembre à la Force publique trois axes devant guider son activité au cours de l'année prochaine.

Devant le haut commandement de la Force publique, le chef de l'Etat est revenu sur la situation sécuritaire dans le département du Pool qui est en passe d'être réglée avec la signature, le 23 décembre dernier à Kinkala, d'un accord de cessez-le-feu.

« La Force publique aura l'obligation de suivre les orientations du gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Kinkala pour que la paix et la sécurité reviennent dans le département du Pool. Cet accord a été signé dans cet esprit et la Force publique devrait suivre sa mise en œuvre dans sa lettre et dans son esprit », a insisté Denis Sassou N'Guesso.

Le président de la République s'est également félicité du professionnalisme avec lequel la Force publique a agi dans une opération délicate, difficile comme celle de sécuriser les civils dans le Pool. Pour le chef de l'Etat, malgré les apparences, les objectifs essentiels ont été atteints. Revenant sur la mise en œuvre de l'accord du 23 décembre, il pense à ce qui reste à faire. « Il doit fortement s'agir de la récupération des armes, du rétablissement de la libre circulation des personnes, des biens et des services dans le département du Pool et de l'installation des populations qui ont beaucoup souffert dans leurs villages respectifs », a-t-il précisé.

Le chef suprême des armées a, par ailleurs, rendu un hommage aux éléments de la Force publique décédés au cours des opérations de maintien de l'ordre dans le département du Pool. « Ils ont accompli leur mission avec courage », a-t-il reconnu. C'est ainsi que le président de la République a annoncé la mise en œuvre sous peu des directives consistant à la prise en charge de leurs familles et leurs proches. Ces mesures concerneront aussi des éléments de la Force publique blessés et qui sont dans les hôpitaux.

Les deux autres axes consistent au renforcement des capacités, de la discipline et de l'organisation de la Force publique à tous les niveaux ainsi qu'au respect des engagements pris tant au niveau national qu'international. « Nous insistons sur le fait qu'il doit en permanence exister une relation étroite entre la Force publique et le peuple. Nous devons également respecter tous nos engagements tels que nous les prenons à l'intérieur du pays et dans les relations avec le reste du monde », a-t-il dit.

Enfin? le président de la République a demandé à la Force publique de se mettre aux côtés du gouvernement dans la poursuite de ses efforts de redressement du pays. « Nous pouvons considérer l'année 2018 comme l'année de la poursuite des efforts au niveau de la Force publique comme au niveau du peuple tout entier pour que notre pays connaisse des lendemains de développement et de progrès, il n'y a pas de doute que ces objectifs seront atteints », a-t-il conclu.