Gabon: Avec ses vœux, Ali Bongo met le cap sur les élections législatives

Ali Bongo a sommé son administration d'appliquer immédiatement ces mesures. « Nous ne pouvons plus en effet nous offrir le luxe d'attendre. Les méthodes doivent évoluer, l'heure est au pragmatisme, l'heure est au concret. Et je ne tolèrerai plus aucun retard ni obstacle dans la mise en œuvre de ces projets », a déclaré le président gabonais dimanche soir.

Ali Bongo a clairement indiqué que sur le plan politique, 2018 sera capitale à cause des élections législatives. Il a souhaité que le peuple dégage une majorité claire à l'Assemblée nationale. C'est probablement à ce titre qu'il a multiplié les promesses : gratuité des accouchements, création de cliniques mobiles, informatisation des écoles, création de 10 000 emplois, électrification des villages, mise en place des forages d'eau pour les villageois, etc.

