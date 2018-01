Congo-Brazzaville: Éducation - Le gouvernement appelé à respecter ses engagements

Le panel des syndicalistes des ministères des Enseignements général et technique se dit mécontent du niveau d'exécution des engagements souscris par le gouvernement vis-à-vis des enseignants. Il l'a fait savoir le 30 décembre, devant la presse, au cours d'une assemblée générale portant sur le bilan 2017.

C'est devant une base venue assez nombreuse dans un bar du 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï, que le panel coprésidé par Daniel Ngami et autres a analysé leur situation, à l'orée de l'année 2018. « Vu le mécontentement général et généralisé exprimé actuellement par les enseignants, le panel demande au gouvernement de la République de tout mettre en œuvre, dans les brefs délais, pour favoriser la matérialisation de tout ce fatras de promesses faites aux enseignants dans le dessein de leur permettre de réaliser leurs obligations pédagogiques en toute ataraxie, en cette nouvelle année 2018 », ont souligné les enseignants, dans une déclaration rendue publique par Daniel Ngami.

En effet, les membres du panel composé du Mouvement général des enseignants du Congo et du Syndicat des enseignants ex-bénévoles reprochent au gouvernement le non-respect du « relevé des conclusions » du 18 janvier 2017. Un document signé entre le panel et le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, sous la médiation du président de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, Elault Bello Bellard.

Les points saillants de ce relevé de conclusions étaient la publication du statut particulier des enseignants ; le recrutement à la Fonction publique des enseignants finalistes des écoles professionnelles ainsi que des prestataires et bénévoles recensés. À cela s'ajoutent le paiement en totalité, d'au moins un trimestre, des rappels de solde d'activités dus aux enseignants ; la relance de tous les dossiers des enseignants égarés dans le circuit d'approbation. « Le statut particulier des enseignants n'a pas été actualisé et relancé dans le circuit, aucun quota de recrutement n'a été alloué aux deux ministères des Enseignements, aucun trimestre de rappels de solde d'activités payé, les résultats finaux du recensement des enseignants prestataires et bénévoles effectué en mars 2017 demeurent non définitifs jusqu'à présent », ont-ils dénoncé.

Interrogé par la presse sur la prochaine étape, ils ont estimé qu'au cas où leurs doléances ne seraient pas prises en compte ou respectées par le gouvernement, le bureau exécutif du panel se retrouvera courant premier trimestre 2018 pour analyser la situation avant de décider.