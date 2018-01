Congo-Brazzaville: Brigitte Olga Manckoundia - « Pour l'année 2018, nous comptons poursuivre avec la dynamique de diversification de nos produits et services »

On parle encore de la Sopéco, parce que depuis quelques années, la priorité est accordée aux dépenses liées à l'exploitation. Si les services d'exploitation cessent de fonctionner, naturellement, on ne parlera plus de cette entreprise. Malheureusement, nous avons du mal à faire face régulièrement au paiement des salaires de ceux qui font « tourner la machine ».

Pour ceux qui l'ont suivi, monsieur le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique a annoncé que la prochaine étape sera Mossaka. Bien sûr, à condition de trouver un financement, car il s'agit d'investir. Mossaka est un important centre d'affaires. Dans le passé, l'apport de cette localité dans les recettes des produits et services postaux était considérable.

Après la réouverture récemment du bureau de poste de Mouyondzi, dans le département de la Bouenza, par le ministre de tutelle, Léon Juste Ibombo, la Société des postes et de l'épargne du Congo (Sopéco) met déjà le cap sur 2018. Sa directrice générale, Brigitte Olga Manckoundia, espère, pour y parvenir, obtenir le financement nécessaire pour poursuivre la dynamique de diversification des produits et services.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.