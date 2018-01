Congo-Brazzaville: Formation professionnelle - Remise du rapport final sur l'orientation scolaire

Notons que la première édition fait suite à la signature d'un accord de partenariat entre le ministère et la société Clavis Atlas Service, le 15 septembre 2017. Il est axé sur trois volets : l'organisation du salon d'orientation scolaire professionnelle, de l'étudiant à Brazzaville et Pointe-Noire ; la mise en place d'un service d'organisation de séjours académiques à l'étranger au profit des élèves et étudiants de l'enseignement technique et la mise en place d'un service de formation pour les professionnels en intra-entreprise.

En effet, en octobre dernier, les apprenants de Brazzaville et Pointe-Noire ont bénéficié des connaissances sur les domaines de la banque, l'assurance et d'autres secteurs professionnels.

Le document sanctionnant la première édition organisée par la société Clavis Atlas-service que dirige Flavie Lombo Oyabi a été remis, le 29 décembre à Brazzaville, au ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Nicéphore Antoine Thomas Fylla Saint Eudes.

