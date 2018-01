Congo-Brazzaville: Parution - Stanislas Fortuné Okana signe « Les déboires de l'irresponsabilité parentale »

Stanislas Fortuné Okana est un enseignant-chercheur, chargé de cours à l'université Marien-Ngouabi. Il est également promoteur et administrateur général, depuis presque deux décennies, du réseau des écoles privées Mère Teresa et du cabinet-conseil CPEM Consulting.

Convoqué par le directeur de l'école, le couple ne se présente pas. Devant cette indisponibilité, le chef de l'établissement décide de ne plus recevoir Brinda et Melki dans les salles de classe, afin de susciter la réaction de leurs parents .

Dans ce roman de soixante-dix pages, l'auteur décrit l'irresponsabilité du couple (Olive et Judith), qui se donne corps et âme aux activités professionnelles en vue d'assurer le confort aux enfants, sans même penser à faire un suivi scolaire, sacrifiant ainsi les prérogatives liées à l'éducation de ceux-ci.

