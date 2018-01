Cote d'Ivoire: Cinéma, musique et sport - Des bébés "stars" nés en 2017

Beyoncé, Serena Williams ou encore Amal Clooney ont déchaîné des passions pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que les tout-petits pointent le bout de leur nez.

Cette année 2017, la planète people (cinéma, musique et du sport) a connu beaucoup de naissances. Des heureux événements qui ont illuminé la vie de quelques grandes célébrités. Plusieurs accouchements se sont même transformés en événements médiatiques de l'année, tant l'arrivée de certains bébés était attendue.

Beyoncé, Serena Williams ou encore Amal Clooney ont déchaîné des passions pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que les tout-petits pointent le bout de leur nez. Par contre si d'autres stars étaient enthousiastes à l'idée de fonder ou d'agrandir la famille, elles ne s'attendaient pas forcément à faire les choses en double.

Et pourtant. Un nombre incroyable de couples a accueilli des jumeaux dans les douze derniers mois, et même des triplés pour le chanteur Pharrell Williams qui a, soudainement, dû être débordé.

Beyoncé et Jay-Z ont eu les petits Sir et Rumi en juin dernier ; Amal et George Clooney, le même mois ont eu Ella et Alexander. Cristiano Ronaldo, est lui, devenu papa d'Eva et Mateo, nés de mère porteuse et Enrique Iglesias et Anna Kournikova ont annoncé récemment la naissance de Nicholas et Lucy.