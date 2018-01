Sénégal: "251 systèmes d'adduction d'eau seront livrés en milieu rural en 2018" (Macky Sall)

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a annoncé dimanche dans son discours à la nation à l'occasion du nouvel an, la livraison en 2018 de 251 systèmes d'adduction d'eau en milieu rural et la livraison de 35.000 branchements sociaux en milieu urbain.

"Avec le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) et le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), nous poursuivrons nos efforts en faveur des zones déshéritées de notre pays", a-t-il avancé.

Il a ensuite ajouté dans son message radiotélévisé qu'au cours de l'année 2018, "251 systèmes d'adduction d'eau potable seront livrés en milieu rural et 35.000 branchements sociaux réalisés en milieu urbain".

Selon le chef de l'Etat, en plus de sa "vocation d'équité territoriale et de justice sociale, le PUDC est devenu un catalyseur d'activités génératrices de revenus avec des milliers d'emplois durables créés grâce à ses réalisations en infrastructures et équipements".

"Je suis heureux de constater comment les conditions de vie des populations bénéficiaires du PUDC et du PUMA changent radicalement pour le meilleur", s'est réjoui Macky Sall.

Les actions du PUDC et du PUMA sont visibles "de Touba-Tranquille à Ngoufatte, de Négué Wolof à Halwar, de Saréliou à Saré Bamol, de Niakhar à Dialacoro et de Niassanté à Ndiosmone, entre autres localités d'un Sénégal des profondeurs trop longtemps abandonné à lui-même et dépourvu d'un minimum de services sociaux", selon le président de la République.

"C'est en revitalisant le Sénégal des profondeurs que nous ferons éclore tout le potentiel de notre pays. C'est ainsi que nous mettrons fin à l'appel illusoire et dangereux de l'émigration clandestine", a-t-il estimé.

De même, a poursuivi Macky Sall, "c'est ainsi que nous réaliserons pleinement le développement inclusif et solidaire de notre pays +le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous+".

Il a ainsi expliqué avoir décidé d'allouer "300 milliards de FCFA pour le financement du PUDC sur quatre ans", compte tenu de ses réalisations.

Le président signale par ailleurs que le Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES), "à hauteur de 175 milliards, couvre désormais toutes les régions du pays".