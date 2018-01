Cameroun: La crise anglophone au centre des vœux de Paul Biya

Adèle Foteu Makoudjou, 13 ans et élève en From IV au collège privé La Confiance… Plus »

J'ai instruit que tous ceux qui ont pris les armes, qui exercent des violences ou qui incitent à la violence, soient combattus sans relâche et répondent de leurs crimes devant la justice. Le dialogue, je le précise bien, a toujours été et restera toujours pour moi, la voie privilégiée de résolution des problèmes, pour autant qu'il s'inscrive strictement dans le cadre de la légalité républicaine.

Dans son adresse de vœux à ses compatriotes, le président camerounais Paul Biya a confirmé que l'année 2018 serait une année électorale, avec notamment une élection présidentielle très attendue. Il a aussi réitéré son engagement à la tenue en 2019 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), que le pays doit abriter. Mais il a surtout été question dans ce discours de la crise anglophone. Paul Biya s'est à nouveau voulu ferme : les responsables des exactions au nord-ouest et au sud-ouest doivent payer, même si, a-t-il précisé, il reste disposé au dialogue.

