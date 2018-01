Burkina Faso: SITHO - «L'édition 2017 a tenu ses promesses»

«Le vendredi 22 décembre 2017 s'est déroulée, de 14 heures à 18heures 30, dans la salle de réunion du Ministère de la Culture, des Arts et du tourisme (MCAT), la réunion bilan de la 12e édition du Salon International du Tourisme et de l'Hôtellerie de Ouagadougou(SITHO).

En rappel, la 12e édition du SITHO, s'est tenue à Ouagadougou du 28 septembre au 1er Octobre 2017 sous le thème : «Tourisme interne : enjeux et défis » avec comme pays invité d'honneur le Niger. Il était placé sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Paul Kaba THIEBA, Premier Ministre du Burkina Faso et sous le parrainage de MonsieurPierre Armand BEOUINDE, Maire de la ville de Ouagadougou et le co-parrainage de Monsieur Isidore G. KINI, Président Directeur et Fondateur de l'Université Aube Nouvelle.

L'édition avait également un « volet externalisé » avec l'organisation :

- d'un voyage de presse ou « EDUC'TOUR » à Koudougou et à Réo au profit de la presse nationale et internationale ainsi que les « Tour Operator (TO) » ;

- des excursions touristiques grand public notamment sur les sites de Bazoulé et de Laongo ;

- la parade des motocyclettes et automobiles anciennes à travers les différentes artères de la ville de Ouagadougou, en partenariat avec le SACCOL (Salon des Conservations et des Collections).

Ces différents volets confondus donnent une sommation de 12 000 visiteurs environ pour cette 12e édition.

Le volet «exposition» de l'évènement comportait 130 stands pour 179 exposants venus des 13 régions du Burkina Faso et de la sous-région notamment du Niger, de la Cote d'Ivoire, du Togo et du Ghana, de l'Europe en l'occurrence la Suède.

La réunion bilan était présidée par Monsieur Jean Paul KOUDOUGOU Secrétaire Général du MCAT et président du Comité National d'Organisation (CNO) de la 12e édition du SITHO.

Le Comité a fait le bilan commission par commission. Il a relevé les contraintes rencontrées qui sont notamment liées aux aspects de déblocage budgétaire exceptionnellement ralenti par l'impact des difficultés organisationnelles enregistrées lors de la précédente édition, c'est-à-dire en 2016.

En dépit de ces paramètres, l'édition 2017 a tenu ses promesses avec notamment une forte mobilisation des forces vives de la commune de Ouagadougou aux cérémonies d'ouverture et de clôture, et une fréquentation constante des stands. Nous notons également la tenue des rencontres professionnelles « B to B », l'organisation des « journées pays » et la participation de « Tour Operator » internationaux implantés au Togo et au Sénégal.

Les participants ont salué la série d'initiatives introduites par le Secrétaire Exécutif du SITHO et Directeur Général de l'ONTB, Songré Etienne SAWADOGO. Il a contribué ainsi à donner un cachet particulier à cette 12e édition.

Il s'agit, en rappel, de :

* La promotion de l'Intégrité à travers le prix dédié à ce concept qui a été décerné à Sa majesté le Moogho Naaba Baongho ;

* La campagne de valorisation du ZomKoom, en tant que boisson emblématique des valeurs d'accueil et d'hospitalité de nos communautés en vue de son inscription à terme sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité ;

* et enfin du Colloque International tenu en marge du SITHO qui a abouti à la Déclaration de Ouagadougou visant notamment à la relance du tourisme interne.

Au nom de Monsieur Issouf SAWADOGO, Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Monsieur Jean Paul KOUDOUGOU a félicité, le Secrétaire Exécutif, la Coordination, les Présidents de commissions, les membres du Comité d'organisation du SITHO pour la qualité du travail abattu en dépit des difficultés.

Monsieur KOUDOUGOU a par ailleurs salué la contribution exceptionnelle de la presse nationale et internationale, des professionnels du secteur privé, des personnes ressources du secteur du tourisme, des partenaires de l'ONTB et des forces vives de la commune de Ouagadougou à la réussite de cette édition.

Il a indiqué que les propositions de repositionnement du SITHO et de l'ONTB tout comme du reste, la mise en œuvre de la Déclaration de Ouagadougou seront examinés dans un cadre « ad'hoc » plus global porté par le Ministère de la Culture , des Arts et du Tourisme, l'ONTB et les partenaires publics et privés du secteur du tourisme au cours de l'année 2018.»

La Directrice du Marketing et de la Communication

Chevalier de l'Ordre de Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication