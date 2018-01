Ile Maurice: Flash-back de 2017 - L'année insolite des policiers

Ils n'hésitent pas à sanctionner tout comportement qui dépasse le cadre légal. Toutefois, les hommes en bleu, kaki et autre couleur, ne sont pas blancs comme neige. Retour sur une année où les policiers et autres officiers des forces de l'ordre se sont permis quelques folies... Certains scénarios sont dignes d'émissions télés.

Ciné frisson: l'épisode du Zatniktel

Un Zatniktel est une arme fictive qui est apparue dans la série de science-fiction Stargate. Mais, selon un officier de police, l'arme ne serait plus fictive. Après l'arrestation de cinq individus à Sainte-Croix, mardi, avec une arme tranchante, un communiqué émis par la police stipule que l'arme en question serait un Zatniktel. Le lendemain, une source parvient à avoir la photo de l'arme et elle ne ressemble pas à celle du Zatniktel qu'on retrouve dans Stargate, voyez vous-même. Quel est le brillant esprit qui a fait la liaison ? Mystère et boule de gomme.

Entre-temps, l'article sur le Zatniktel, publié mercredi sur lexpress.mu, a été partagé plus de 75 fois sur les réseaux sociaux. Et les internautes y vont tous de leurs commentaires. «We're being invaded by Goaulds... Run for your lives... » peut-on lire, entre autres.

Voyage: le cabas qui a fait un tour en hélico

L'avait-il oublié chez lui ? Qu'y avait-il dans le sac de ce haut gradé de la police pour mobiliser l'hélicoptère Chetak pour le récupérer en urgence chez ce dernier ? Une enquête est toujours en cours à ce sujet.

C'est le 26 mai que l'aller-retour Casernes-Plaisance a eu lieu. L'affaire a fait grand bruit dans les milieux. D'ailleurs, le vol du 26 mai n'avait pas été autorisé, selon des sources...

Carré rose: des ébats qui font débat

L'histoire se répète pour Saven Seerungen. Le trentenaire s'est fait agresser pas loin du restaurant Coin Idéal, à Rose-Hill, en août 2016 alors qu'il était au volant d'une voiture de l'État. Mercredi, c'est près du jardin Balfour qu'il a été surpris, encore une fois dans une voiture appartenant à la police.

Mais le jeune homme n'y était pas pour un tour en balancelle. Il était en charmante compagnie quand la police l'a interpellé. Il a été traduit en cour pour gross indecent act in public. Les internautes, eux, sont d'avis «ki li pé fer bann prostitié zwir loto léta»...

Chaîne créole: «Li tourné li tourné»

Le commissaire des prisons, Vinod Appadoo, et d'autres hauts gradés de la police se sont octroyé un petit spectacle il y a trois semaines. Trois Mauriciennes et une Malgache, condamnées pour trafic de drogue, ont été appelées à esquisser quelques pas de danse pour un parterre d'invités VVIP. Et ce... En dehors de la prison où elles sont détenues. Selon les recoupements d'informations, les détenues ont quitté l'établissement incarcéral aux alentours de 20 heures et n'y seraient pas retournées avant 23 heures. Vinod Appadoo soutient qu'«il n'y a aucun mal que les jeunes femmes s'adonnent à une activité».

Scène censurée: les «bons mots» adressés au PM

Pravind Jugnauth ? Même pas peur. Un policier affecté à la Dog Section de la police a été interpellé le 28 septembre. Peu d'informations ont transpiré sur la teneur de ses propos. Ce que l'on sait, c'est qu'il avait tenu des propos insultants à l'encontre du Premier ministre.