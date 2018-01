Ile Maurice: On s'éclate toujours avec le «pétar serf»

C'est connu ! Faire sonner les pétarades est une coutume chinoise. À l'occasion du Nouvel An chinois, les pétarades sont utilisées pour faire fuir les mauvais esprits et célébrer la moisson.

«Les pétards se vendent toujours très bien. Et ce n'est pas que durant le Nouvel An. Sonner des pétarades est ancré dans les habitudes des Mauriciens. Lorsqu'il y a un grand match de foot, les amateurs viennent en prendre», soutient-il. D'ajouter que les Mauriciens n'hésitent pas à mettre le prix fort sur les feux d'artifices également. «Éna dimounn pou dépans Rs 100, enn lot kapav dépans Rs 15 000», confie-t-il.

Il est 16 heures, vendredi, et nous sommes en plein coeur de Port-Louis. Contrairement à nos attentes, les rues de la capitale ne grouillent pas de monde. Selon les commerçants, de nombreux Mauriciens s'empresseront d'acheter leurs stocks de pétards dans la journée du 31 décembre. Et pour certaines personnes, le traditionnel «pétar serf» ne perdra jamais sa place de roi des pétards.

