Cote d'Ivoire: Bingerville/ Cohésion sociale - Le chef d'Akouai-Agban promet un passage du pouvoir dans la paix

Cette désignation est opérée par un collège de quatre personnalités désignées par chacune des quatre catégories (Djéhou, Dongba, Agban et Assoukrou) de la génération.

Soucieux de préserver la cohésion sociale dans sa localité, Alidjé Djoman chef du village d'Akouai-Agban promet rendre le pouvoir à son successeur le moment venu. Et ce, en conformité avec les us et coutumes et surtout dans la paix.

Il a fait cette promesse à la faveur de la célébration du cinquième anniversaire de la catégorie Assoukrou de la génération Tchagba, le 30 décembre 2017, dans ledit village situé à une quinzaine de kilomètres de Bingerville.

Membre de la génération Dougbo dirigeant actuellement ce village, le chef a rassuré les Tchagba qui doivent lui succéder de leur rendre le pouvoir sans heurt. « Au terme de nos cinq dernières années, nous cèderons la place aux Tchagba dans la paix. Il n'est pas question pour nous de nous maintenir parce que l'avenir et le développement de notre village sont prioritaires », a indiqué le chef.

Ahin Jean chef d'entreprise et invité spécial de ces festivités a conseillé à ses filleuls de travailler à la stabilité et à la cohésion à Akouai-Agban afin de régner paisiblement à leur tour. Allant dans le même sens que l'hôte spécial, Éric Amantchi porte-parole de la génération Tchagba-Assoukrou et président du comité d'organisation de cette fête de la maturité a indiqué que cette cérémonie s'inscrit dans un contexte de réconciliation et de sauvegarde de la cohésion sociale.

« Nous avons beaucoup appris de la dernière crise qui a secoué notre village. Nous nous engageons donc à préserver la paix pour ne privilégier que les actions en faveur du développent », a-t-il également promis. Rappelons que le mode de désignation du chef en pays Atchan est séculaire.

Cette désignation est opérée par un collège de quatre personnalités désignées par chacune des quatre catégories (Djéhou, Dongba, Agban et Assoukrou) de la génération. Ces moments de retrouvailles qui ont débuté le dimanche 24 par des prières et ponctués de danses guerrières ont pris fin ce dimanche 31 décembre par une messe.

Ils ont enregistré en plus des délégations de 9 villages de la circonscription, la participation de celles de 4 autres de la commune de Cocody (Akouédo, Anono, M'badon et M'pouto) conduites par Armel Djoman secrétaire général adjoint de la coordination Tchagba-Assoukrou de la zone Akouai.