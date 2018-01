Cote d'Ivoire: Message du nouvel an 2018 de s.e.m. le president de la republique

Ivoiriennes, Ivoiriens,

Mes chers Compatriotes, Chers Amis de la Côte d'Ivoire,

Au terme de cette année 2017, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous, comme il est de tradition, pour célébrer le passage à la nouvelle année.

C'est aussi une occasion pour regarder, ensemble, le chemin parcouru en 2017, et partager les espoirs pour l'année qui s'annonce.

Chères Sœurs, chers Frères,

L'année 2017 a été une année particulièrement difficile.

Cependant, grâce à la solidité des fondamentaux de notre économie, à une action gouvernementale dynamique et aux efforts de chacune et de chacun d'entre vous, elle se termine non seulement sous de bons auspices mais aussi avec beaucoup d'espoirs pour 2018.

Dès le début de l'année, nous nous sommes attelés à mettre en œuvre les réformes institutionnellesprévuesparlaConstitutiondelaIIIe République,adoptéeparréférendum à plus de 93%, le 30 octobre 2016.

Nous avons, ainsi, procédé à la nomination du Vice-Président de la République, d'un nouveau Premier Ministre et à la mise en place de l'Assemblée Nationale.

Cependant, le début de l'année 2017 a été marqué par de grandes difficultés, en particulier les mutineries au sein de l'Armée, qui ont failli mettre en péril la paix et la stabilité que nous avons eues tant de mal à reconstruire, depuis 2011.

Notre objectif à présent, à travers la loi de programmation militaire, est d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des Forces armées, de restaurer la discipline au sein de l'Armée, de la moderniser et de la transformer en une Armée véritablement républicaine, c'est-à-dire une Armée réconciliée dans ses différentes composantes.

Notre Armée doit être un service public, agissant pour la paix et le développement de notre cher pays.

Au plan de la sécurité intérieure, nos Forces ont dû faire face à de nombreux faits de grand banditisme et de délinquance juvénile qui ont troublé la quiétude de nos populations. Des tensions communautaires concernant le foncier ont été enregistrées dans certaines régions dont le Cavally. Fort heureusement, elles ont été efficacement gérées par le Gouvernement avec le concours des Autorités locales, des Leaders traditionnels et des Elus locaux.

Ces tensions nous ont amenés à prendre des mesures préventives nécessaires pour tous, dans la gestion des forêts et des aires protégées.

La montée du terrorisme et l'émergence de nouveaux défis sécuritaires, nous ont obligés à renforcer davantage les capacités de nos Forces de sécurité.

C'est ainsi que nous avons procédé au recrutement de 900 nouveaux Policiers en 2017, à la formation et à l'équipement des Forces de sécurité en moyens opérationnels et technologiques.

Le programme d'identification biométrique de toutes les populations résidant en Côte d'Ivoire, dont la mise en œuvre vient d'être approuvée par le Gouvernement, renforcera la sécurité de tous les Citoyens et Résidents tout en leur facilitant l'établissement de leurs pièces administratives.

Toutes ces actions ont permis de maintenir la sécurité à un niveau plus que satisfaisant. Nous poursuivrons nos efforts d'investissements dans la défense et la sécurité tout au long de l'année 2018.

Mes chers Compatriotes,

Au plan social, des mouvements sociaux et des grèves ont perturbé le fonctionnement de notre administration.

Le Gouvernement et les syndicats ont abouti à un accord de sortie de crise et à une trêve sociale de cinq ans. La voie du dialogue et l'intérêt supérieur de la Nation ont été privilégiés.

Je voudrais féliciter tous les Syndicats et les Organismes qui ont permis d'aboutir à cet accord et de préserver cette trêve sociale à ce jour.

Enfin, parmi les difficultés qui ont marqué le premier semestre 2017, la baisse des revenus des Producteurs de cacao, en raison de la chute brutale de plus de 40% des cours mondiaux, a été certainement l'une des décisions les plus douloureuses.

Cette situation a entrainé la baisse du pouvoir d'achat de nos Producteurs et contraint à une réduction générale du budget de l'Etat.

Je voudrais, à nouveau, saluer nos Parents producteurs qui ont accepté de prendre leur part de sacrifice. Je les félicite pour leur courage et leur abnégation.

Le Gouvernement a, quant à lui, pris toutes les mesures nécessaires pour continuer d'améliorer la gestion de la filière cacao et rendre le système plus résistant à de tels chocs à l'avenir.

Dans cette perspective, nous continuerons d'augmenter les volumes de transformation locale de nos principales matières premières agricoles, notamment le cacao et l'anacarde.

La transformation locale de nos matières premières traduit l'avancée de notre pays vers son industrialisation progressive avec des produits à plus forte valeur ajoutée, la création de milliers d'emplois et de meilleurs prix aux Producteurs.

Nous devons assurer une participation plus importante de nos Entreprises et PME nationales à ce processus de transformation de notre économie.

Mes chers Compatriotes, Chers Frères, chères Sœurs,

Notre économie se porte globalement bien. Elle est solide ; elle est résiliente.

Après un taux de croissance moyen annuel de 9% sur la période 2012-2016, notre croissance économique devrait se situer autour du taux très appréciable de 8% en 2017, en dépit des fortes tensions internes et de la baisse des cours du cacao.

Cette bonne performance de notre économie a permis de résorber la dette intérieure, en particulier vis-à-vis de nos petites et moyennes entreprises, en payant plus de 911 milliards de F CFA à 8 914 Fournisseurs et Prestataires de l'Etat.

Nous poursuivrons nos actions pour améliorer l'environnement des affaires, par le renforcement du dialogue avec le Secteur privé et par l'accélération des réformes structurelles et sectorielles, notamment dans le cadre du Doing Business et du Millenium Challenge Corporation (MCC).

Au cours de cette année 2017, nos Partenaires économiques et financiers, bilatéraux et multilatéraux, ainsi que les Investisseurs internationaux, nous ont tous honorés de leur confiance en continuant à investir massivement dans notre économie.

La mobilisation d'importantes ressources nécessaires au financement des priorités du Gouvernement, sur les marchés internationaux et régionaux, dans un contexte marqué par les chocs internes et externes, est un autre témoignage de cette confiance de la Communauté des Investisseurs.

En vue d'améliorer nos finances publiques, nous comptons accélérer la mise en œuvre cohérente et complète de la réforme fiscale à partir de 2018.

Notre ambition est que l'économie ivoirienne génère davantage de recettes fiscales pour maintenir l'élan remarquable de la croissance économique, qui doit être de plus en plus inclusive.

Mes chers Compatriotes, Chers Frères, chères Sœurs,

L'un des axes majeurs de la politique de développement économique et social du Gouvernement est la transformation structurelle de notre économie, à travers l'intensification du programme de réhabilitation, de construction et d'équipements dans les secteurs des routes, du transport, de l'énergie et de l'eau potable.

Aussi, le vaste programme de réhabilitation et de construction de nos routes et ouvrages devra se poursuivre afin de rapprocher nos populations, de faciliter les échanges et d'accroître la compétitivité de notre économie.

Après la livraison du pont de Bettié en cette fin d'année, 2018 verra le lancement des travaux de construction du 4e Pont d'Abidjan reliant le Plateau à Yopougon, ainsi que le démarrage des travaux des autoroutes Abidjan - San-Pedro et Tiébissou - Bouaké.

Afin de résoudre l'épineuse question de la mobilité urbaine à Abidjan, le Gouvernement a lancé plusieurs programmes pour accroître et moderniser les moyens de transport, mais aussi pour fluidifier la circulation dans le Grand Abidjan.

Ainsi, après la livraison de 500 autobus neufs à la SOTRA en 2017, nous poursuivrons nos efforts sur la période 2018 - 2020 au rythme de 500 nouveaux bus par an.

En outre, la flotte de 15 bateaux bus, nouvellement mis en service par deux opérateurs privés en 2017, sera doublée dès 2018.

Par ailleurs, la première ligne du métro d'Abidjan dont les travaux ont été lancés le 30 novembre dernier, permettra de fluidifier la circulation et de réduire le temps de trajet entre Anyama, Abobo, le Plateau, Treichville et Port-Bouët. Il sera livré entre 2021 et 2022.

Au niveau du transport aérien, la Côte d'Ivoire s'est repositionnée comme la principale plateforme aéroportuaire de la Zone Economique et Monétaire Ouest-Africaine, avec plus de 02 millions de passagers. Cela devrait s'intensifier avec l'établissement de vols directs entre Abidjan et les Etats-Unis, dans le courant du premier semestre 2018.

En outre, notre compagnie nationale, Air Côte d'Ivoire, est passée première compagnie de la zone CEDEAO - CEMAC avec environ 45% de part du trafic de l'aéroport d'Abidjan.

En matière d'électricité, la mise en service, le 02 novembre dernier, du barrage hydroélectrique de Soubré, d'une capacité de 275 Mégawatts, a permis d'atteindre une puissance installée de 2200 Mégawatts.

Notre objectif est de parvenir à une puissance installée de 4000 Mégawatts en 2020, pour couvrir les besoins de notre pays et continuer à être l'une des puissances énergétiques de la sous-région.

Mes chers Compatriotes, Chers Frères, chères Sœurs,

La gestion rigoureuse de notre économie et la redistribution des fruits de notre croissance sont au cœur de nos priorités.

Depuis 2011, nous avons amélioré les infrastructures de base et les services sociaux, afin de garantir l'épanouissement et le développement harmonieux des populations.

Au niveau de la santé, d'importants projets de construction d'infrastructures sanitaires ont pu être menés à leurs termes en 2017. Nousvenons d'inaugurer le CHU d'Angré et le Centre de Radiothérapie et d'Oncologie Médicale, le premier du genre dans notre pays.

Ce centre donnera aux populations de Côte d'Ivoire et de la sous-région, l'accès aux thérapies de haut niveau et aux technologies développées pour le traitement et la prise en charge des patients atteints de cancer.

L'amélioration de la qualité de notre système de santé se poursuivra sur la période 2018 - 2020, avec la construction de nouvelles infrastructures de santé sur l'ensemble du territoire national ; il s'agit notamment d'un CHU à Abobo, de six nouveaux Centres Hospitaliers Régionaux, de cinq hôpitaux Généraux, de trois hôpitaux militaires à Daloa, Bouaké et Korhogo et de 200 établissements sanitaires de premier contact.

Conformément à mes engagements, tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés à la fin de l'année 2019. Notre politique de subvention de l'accès à l'électricité pour les plus démunis sera poursuivie.

Il en sera de même pour l'approvisionnement en eau potable pour lequel notre priorité maintenant est de consolider les acquis sur la ville d'Abidjan.

Nous comptons aussi accélérer les investissements sur l'intérieur du pays, en zones urbaines et rurales.

Dans le but de rendre notre croissance encore plus inclusive et de toucher les populations les plus vulnérables, un projet de filets sociaux, avec des transferts monétaires, a démarré dans les villes de Man, Odienné, Bouaké, Djébonoua et Gbéléban.

Mes chers Compatriotes, Chers Jeunes,

Je vous demande d'avoir foi en votre avenir et en l'avenir de notre pays. Ne vous lancez pas à l'aventure, au péril de vos vies ! Vous êtes mieux au pays et le pays a besoin de vous.

D'ici 2020, environ 133 milliards de F CFA serviront à la construction et à l'équipement de 15 nouveaux établissements et à la réhabilitation de 23 établissements d'enseignement technique et professionnel à travers le pays.

Nous poursuivrons nos efforts pour la mise en œuvre de l'école obligatoire, avec notamment l'ouverture de 3 440 nouvelles classes dans le primaire, la construction de 40 collèges de proximité, de 07 lycées avec internat pour les jeunes filles et le recrutement de 5 000 Instituteurs adjoints pour l'année scolaire 2017 - 2018.

Au niveau de l'enseignement supérieur, nous continuerons d'améliorer l'accès à un enseignement supérieur de qualité, pour une meilleure employabilité de nos diplômés.

A cet égard, j'ai instruit le Gouvernement d'accélérer la mise en œuvre du programme de décentralisation des universités.

J'ai également demandé au Gouvernement d'accorder une attention toute particulière à l'Economie Numérique en raison de son poids économique, mais surtout, pour sa capacité à accélérer notre développement, à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et à créer des opportunités d'emplois pour notre jeunesse.

J'invite notre jeunesse à s'intéresser à ces technologies qui lui offrent les moyens de se former, de se prendre en charge et de compétir à armes égales avec les autres jeunes du monde sur un marché du numérique qui se globalise de plus en plus.

Chers Jeunes, je vous exhorte à vous inspirer de nos Jeunes sportifs : Muriel AHOURE et TA LOU Marie Josée, en Athlétisme ; Ruth GBAGBI et CISSE Cheick Salah au niveau du Taekwondo.

C'est par leur travail et leurs efforts continus qu'ils ont réussi à hisser haut le drapeau de notre cher pays. Ils sont notre fierté !

Chères Sœurs, chères Filles,

Depuis mon accession à la magistrature suprême de notre pays, j'ai fait de la promotion de la Femme ivoirienne, une priorité.

La nouvelle Constitution est le reflet de cette volonté, car elle renforce la protection des droits des femmes et assure la promotion de la parité entre les sexes dans l'accès aux responsabilités dans les institutions, les administrations et les entreprises.

Au niveau de l'autonomisation socio-économique des femmes, nous poursuivrons nos actions en faveur de l'accès aux crédits à travers le Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) dont le montant a atteint 10 milliards de F CFA.

Mes chers Compatriotes,

Malgré les difficultés rencontrées au cours du premier semestre, cette année 2017 aétémarquéepar de grands évènements internationaux que notrepays a su brillamment organiser. C'est un réel motif de satisfaction et de fierté.

La Côte d'Ivoire a abrité les 29 et 30 novembre derniers, pour la première fois en Afrique au Sud du Sahara, le 5e Sommet Union Africaine - Union Européenne.

Cette rencontre a vu la participation de près de 60 Chefs d'Etat et de Gouvernement qui se sont réunis autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ».

Ce sommet ainsi que tous les évènements parallèles associés, ont été, de l'avis de tous, un immense succès. Nous pouvons en être fiers.

C'est aussi avec une grande joie et une grande fierté que la Côte d'Ivoire a abrité les 8es Jeux de la Francophonie, qui se sont déroulés du 21 au 30 juillet 2017. Ces jeux prestigieux ont vu la participation de 53 pays et plus de 4 000 jeunes artistes et sportifs.

Je voudrais, à nouveau, féliciter le Gouvernement et tout le peuple ivoirien pour la réussite de ces évènements qui ont contribué au rayonnement de notre pays.

Je tiens aussi à vous féliciter pour l'organisation réussie de tous les autres évènements organisés en 2017, notamment le Salon International de l'Agriculture et des Ressources Animales, le rassemblement mondial du Mouvement pour le renforcement de la nutrition, la Conférence Internationale sur le Sida appelée ICASA et la 44e session du Conseil des Ministres de l'Organisation de la Coopération Islamique.

Enfin, sur le plan diplomatique, la Côte d'Ivoire a été brillamment élue membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2018 - 2019.

En outre, les pays de la sous-région nous ont témoigné, à nouveau, leur confiance en accordant à la Côte d'Ivoire le poste prestigieux de la Présidence de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Je reste convaincu que tous ces succès se traduiront en retombées économiques importantes dans les années à venir.

Chères Sœurs, chers Frères,

Après la ville de Grand-Bassam et le balafon Sénoufo, le ZAOULI, danse du pays Gouro, vient d'être inscrit, sur la liste du Patrimoine Mondial Immatériel de l'UNESCO. Notre pays rayonne à nouveau à travers le monde sur tous les plans. Nous devons, tous, en être fiers !

Tous ces succès que je viens d'évoquer n'auraient pas été possibles sans le retour de la sécurité et de la paix. La paix est notre bien le plus précieux ! Nous devons tout mettre en œuvre pour la préserver.

Je vous exhorte à toujours recourir au dialogue et à la concertation comme nous l'a enseigné le Président Félix Houphouët-Boigny. Cultivons la paix, gage de la cohésion sociale et de notre développement !

Nous devons continuer, sans relâche, à rassembler tous les fils et toutes les filles de notre pays, à intensifier toutes nos actions en faveur du pardon et de la concorde nationale.

A cet effet, j'ai décidé, en cette fin d'année et comme il est de coutume, d'accorder la grâce à 4 132 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures, en application de l'article 66 de notre Constitution.

Chers Frères, chères Sœurs,

En 2018, nous continuerons à renforcer notre maturité démocratique et à moderniser notre pays, notamment par la mise en place des différentes Institutions telles que prévues par la Constitution de la IIIe République.

Oui, nos Institutions doivent être fortes et crédibles pour permettre une paix durable et bâtir une Nation forte.

A cet effet, nous organiserons en 2018, les élections municipales, régionales et sénatoriales.

Ces élections seront une nouvelle occasion de renforcer l'alliance du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocraties et la Paix. Je voudrais, à nouveau, saluer mon aîné, le Président Henri Konan BEDIE pour son engagement constant dans la construction de ce grand rassemblement qu'est le RHDP.

Le Siège du Sénat sera établi à Yamoussoukro, après celui de la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels, traduisant ainsi notre volonté de poursuivre les opérations de transfert de la capitale à Yamoussoukro.

Mes chers Compatriotes, Chers Amis de la Côte d'Ivoire,

La Côte d'Ivoire est en marche vers son destin, celui d'être un pays de progrès, une terre de générosité et de solidarité ; le modèle de l'espérance promise à l'humanité.

C'est pourquoi, nous allons maintenir cette dynamique au cours de l'année 2018, en persévérant dans le travail et en renforçant chaque jour davantage la paix et la cohésion nationale.

Je souhaite à chacune et à chacun de vous, mes meilleurs vœux de Santé et de Bonheur.

Que cette année 2018 nous permette de consolider la sécurité, la paix et la stabilité, afin de continuer la marche vers l'émergence de notre beau pays.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Que Dieu bénisse notre chère patrie.

Vive la République ! Vive la Côte d'Ivoire !