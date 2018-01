Ile Maurice: Ramgoolam - «Le changement arrive»

Autre point clé du discours de Ramgoolam : la drogue. Selon lui, la drogue synthétique fait un ravage dans l'île. Et la commission Lam Shang Leen a démontré la proximité des barons de la drogue avec le pouvoir, soutient-il. Navin Ramgoolam cite notamment le cas du président de la Gambling Regulatory Authority, Raouf Gulbul, qui a dû démissionner «apre bann alegation bien bien grav concernant la drogue et financement parti politique». Pour lui, «c'est clair que la mafia de la drogue a accaparé l'Etat».

Pour Navin Ramgoolam, l'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de grandir. Et de citer les promesses faites quant à une hausse de la pension de vieillesse. «Zot doné enn coté mé repran lot coté», dira-t-il.

Quant à Alvaro Sobrinho, le gouverment «inn fer latet lipie pou fer li gayn licence». Le leader du PTr a notamment déploré le fait que le régime actuel a contourné la Banque de Maurice en passant de nouveaux règlements pour que la Financial Services Commission puisse octroyer une licence à l'Angolais. Résultat : des membres de la FSC ont démissionné en bloc. «Cela a eu un impact désastreux sur notre économie et sur notre réputation.»

