Cote d'Ivoire: Education nationale - Le Chef de l'Etat annonce la construction de 07 lycées avec internat pour les jeunes filles

« J'invite notre jeunesse à s'intéresser à ces technologies qui lui offrent les moyens de se former, de se prendre en charge et de compétir à armes égales avec les autres jeunes du monde sur un marché du numérique.. »

Dans son message de nouvel an à la nation, le 31 décembre 2017, le Président de la République Alassane Ouattara a promis faire la part belle à l'éducation des jeunes et entend accorder une attention particulière à l'Economie numérique. Pour l'année scolaire 2017-2018, le Chef de l'Etat a annoncé le recrutement de 5000 instituteurs adjoints.

« Le Gouvernement a mis en oeuvre, de 2015 à 2017, trois programmes en faveur du développement des compétences des jeunes, pour l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat ainsi que pour l'appui à l'auto-emploi dont plus de 200 000 jeunes ont pu bénéficier. Par ailleurs, le programme d'apprentissage a permis de former plus de 6 000 jeunes.

D'ici 2020, environ 133 milliards de F CFA serviront à la construction et à l'équipement de 15 nouveaux établissements et à la réhabilitation de 23 établissements d'enseignement technique et professionnel à travers le pays. Nous poursuivrons nos efforts pour la mise en oeuvre de l'école obligatoire, avec notamment l'ouverture de 3 440 nouvelles classes dans le primaire, la construction de 40 collèges de proximité, de 07 lycées avec internat pour les jeunes filles et le recrutement de 5 000 Instituteurs adjoints pour l'année scolaire 2017 - 2018. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous continuerons d'améliorer l'accès à un enseignement supérieur de qualité, pour une meilleure employabilité de nos diplômés.

A cet égard, j'ai instruit le Gouvernement d'accélérer la mise en oeuvre du programme de décentralisation des universités. J'ai également demandé au Gouvernement d'accorder une attention toute particulière à l'Economie Numérique en raison de son poids économique, mais surtout, pour sa capacité à accélérer notre développement, à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et à créer des opportunités d'emplois pour notre jeunesse. J'invite notre jeunesse à s'intéresser à ces technologies qui lui offrent les moyens de se former, de se prendre en charge et de compétir à armes égales avec les autres jeunes du monde sur un marché du numérique qui se globalise de plus en plus. »