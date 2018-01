Congo-Kinshasa: Violente répression de manifestations anti-Kabila

Coupure d'internet, déploiement sécuritaire, barrages policiers: les autorités congolaises ont sorti l'artillerie lourde pour étouffer les "marches pacifiques" des catholiques contre le chef de l'État, malgré l'appel des Nations unies et des chancelleries au respect du droit à manifester. Ces marches ont été initiées par les catholiques congolais, un an après la signature sous l'égide des évêques d'un accord prévoyant des élections fin 2017 pour organiser le départ du président Joseph Kabila.

Au moins un policier et quatre civils ont été tués à Kinshasa et à Kananga (centre) en République démocratique du Congo, en marge de manifestations de catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, interdites par les autorités. Les forces de sécurité ont réprimé des messes dans des églises à coups de gaz lacrymogène, et empêché des marches après l'appel à manifester contre le pouvoir. Le colonel Pierrot-Rombaut Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise a déclaré à la télévision publique que deux jeunes ont été tués à la paroisse Saint-Alphonse de Matete, dans l'est de Kinshasa, tandis qu'une autre personne a été tuée dans la commune populaire de Masina.

