Congo-Kinshasa: Fin d'année morose pour les habitants de Beni

Des temps révolus dont se souvient Félicité Massimengo. À plus de 70 ans elle s'offusque de voir des personnes égorgées et dénonce une pratique "nouvelle". "Avant il n'y avait pas de guerre. En 1964, il y a eu la guerre de Mulele puis nous avons vécu en toute quiétude. Nous nous étonnons", explique-t-elle. "Ce phénomène des égorgeurs à commencé selon moi depuis la mort du colonel Mamadou", ajoute Yvette, une habitante de Beni au chômage. "Maintenant je peux dire que nous sommes habitués, ils égorgent mais nous continuons à vivre"

Depuis 2014, le territoire de Beni, dans le Nord Kivu, est la cible d'attaques et de massacres perpétrés par des présumés rebelles ADF, présents dans la région depuis les années 1980. Début décembre des casques bleus des Nations Unis étaient assassinés sur leur base près de l'aéroport de Mavivi. Quelques jours plus tard c'est dans le quartier de Tamende, dans le centre de Beni, que les membres d'une famille étaient assassinés et égorgés en pleine nuit. Machettes, armes blanches, les modes opératoires sont bien connus des populations, qui, en cette fin d'année, n'ont pas vraiment le coeur à la fête.

