Ile Maurice: Intégration sociale - Une carte pour identifier les nécessiteux

De décembre 2016 à décembre 2017, il nous revient que Rs 206 529 820 ont été déboursées par le gouvernement sous le «Subsistence Allowance Scheme». Plusieurs plans d'aide sont aussi inclus, dont le «School Premium Scheme», le «Free Examination Fees Scheme», le «Crèche Voucher Scheme» et le «Child Allowance», où plus de Rs 44 millions ont été payés aux bénéficiaires entre janvier et juillet 2017.

Des 39 propositions du plan Marshall, 16 ont déjà été appliquées. Quid du reste ? Les autres propositions seront considérées en 2018 et 2019, souligne le ministre. Ces mesures incluent le Marshall Plan Social Contract, où les bénéficiaires obtiennent des allocations. Ces derniers doivent toutefois suivre les empowerment programmes et s'engager à améliorer leur condition de vie.

Le CWG a été lancé dans les districts de Savanne et de Grand-Port, en octobre de cette année, et dans le district de Rivière-noire, en décembre. Il est prévu qu'en janvier, le CWG soit lancé dans le district de Moka.

L'objectif du CWG est de coordonner les actions de tous les acteurs du mouvement contre la pauvreté, d'établir un plan d'action adapté aux régions et aux situations et de fournir les appuis techniques nécessaires, entre autres.

Grâce à la SRM map, les personnes «défavorisées» seront retracées plus facilement par les associations des secteurs public et privé tombant sous le concept de Community Work Group (CWG). Celles-ci se réunissent une fois tous les mois afin d'établir les interventions à faire.

