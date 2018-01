Cote d'Ivoire: La décharge d'Akouedo fermera-t-elle d'ici fin décembre?

C'est dans quelques jours que l'on saura si le gouvernement va mettre ou non à exécution sa décision de fermer ce site. La réhabilitation du site abritant la décharge d'Akouédo est prévue, après l'évacuation des 3000 tonnes de déchets qui s'y trouvent. Des aires de jeux et de nombreuses infrastructures socio-économiquespourraient être bâties sur ce site.

"On attend que l'Etat tienne ses promesses. Il avait prévu 5 kilomètres de bitumage et ces travaux n'ont pas été réalisés", regrette Aguede Marc, chef du village d'Akouedo village. "L'air est vraiment pollué. L'homme le plus vieux du village a au maximum 75 ans. Nous connaissons des problèmes pulmonaires. Dans le centre de santé que nous avons essayé de réaménager pour en faire un hôpital, il y a de nombreux services comme le service de radiologie qui ne fonctionnent pas. Or on a besoin d'être traités régulièrement", nous confie-t-il.

"Si le site ferme, on ne pourra plus travailler. Il y a presque 100 personnes qui font la collecte. Nous qui faisons la précollecte, nous sommes beaucoup trop nombreux. Donc si le site ferme, cela va créer beaucoup de problèmes", explique l'un d'entre eux.

