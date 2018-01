Angola: Appel à la sécurisation des frontières

Cabinda (Angola) — - Le gouverneur de la province de Cabinda, Eugênio Laborinho, a exhorté samedi les Forces armées angolaises (FAA) et la Police Nationale à demeurer fermes et à veiller sur les frontières avec les pays voisins, afin d'éviter d'éventuelles violations des limites territoriales.

"Soyez plus vigilants et redoubler d'efforts de façon à resserrer les rangs pour le contrôle sévère de nos frontières, et surtout en cette période des fêtes, afin que l'année 2017 qui se termine soit couronnée de succès", a-t-il dit aux troupes au cours des visites effectuées, tour à tour, aux Commandements de la Région Militaire Cabinda et de la Police Nationale.

Faisant allusion à l'immigration illégale et à d'autres forces douteuses, le gouverneur, qualifiant de calme la situation à Cabinda, a exhorté les soldats et les policiers à leur barrer la route, afin de ne pas créer d'instabilité et du désordre sur le territoire national.

Pour sa part, le commandant adjoint de la Région Militaire Cabinda chargé de l'éducation patriotique, le général de brigade António Manuel Aprel, a affirmé que les troupes stationnées dans cette région étaient "toujours prêtes" à s'acquitter de leur devoir avec zèle et dévouement.

Située à l'extrême nord-ouest de l'Angola, Cabinda, province riche en pétrole, partage une frontière commune avec la République démocratique du Congo (RDC) et le Congo Brazzaville.