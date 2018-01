Tunisie: «Aucune comparaison»

De mon temps, j'ai coexisté, tenez-vous bien, avec Tayache (JSK), Ben Othmane (CA), Naïli (CA), Sebaï (CSHL), Abdel-Wahed (CSS), Khedher (COT), Zitouni (COT), Kraïa (EST), et je peux vous citer au moins trois ou quatre autres grands gardiens dont le niveau du dernier parmi eux dépasse de loin celui du meilleur gardien de notre football d'aujourd'hui.

Et cela est valable pour les joueurs de champ au talent confirmé qui se comptaient par dizaines en Tunisie. Franchement, la comparaison n'est pas permise à tous les niveaux.

Notre football drainait la grande foule. Même si on jouait dans les terrains vagues, les gens arrêtaient leurs voitures pour assister à nos matches qui étaient d'une beauté extraordinaire. Le football d'aujourd'hui est dénué de charme et pauvre en joueurs de talent, capables d'accaparer l'intérêt et de provoquer l'engouement de jadis.

Personnellement, j'ai peur pour notre équipe nationale en ce qui concerne la Coupe du monde. La qualification est belle et bonne à prendre, mais les matches à jouer seront sûrement un test pour jauger nos moyens que je crains nettement en deçà du niveau honorable. Nabil Maâloul, que j'aime beaucoup, aura à composer avec des miracles pour tirer son épingle du jeu. Et je lui souhaite bonne chance du fond du cœur. Mais je vous dis dès maintenant que bien des débats houleux auront lieu après la Coupe du monde à propos des problèmes de notre football. Mais pour être constructif dans mon approche, je dirais qu'en l'absence d'un intérêt beaucoup plus important à accorder à la formation des jeunes, un jour on n'aura plus de football, car les signes annonciateurs de l'éclipse se sont déjà criardement manifestés».