Cote d'Ivoire: Agalawal (Humoriste) - « Abidjan perle de lumières est l'un des meilleurs festivals d'Afrique »

« A chaque fois que je sors et que je vois des feux d'artifices, je réalise comment mon pays travaille. Concernant notre festival Abidjan perle de lumières, c'est une trouvaille extraordinaire qui démontre l'internationalisation de notre pays. C'est le symbole palpable de ce que la Côte d'Ivoire se développe. Il n'y a qu'à regarder l'attraction que ça suscite. En tout cas moi personnellement, je le trouve attrayant et efficace comme moyen d'expression de notre développement Ce festival valorise la Côte d'Ivoire par les illuminations », avance Agalawal qui invite les Ivoiriens encore dubitatifs à sortir du pays pour qu'ils réalisent qu'Apl reste l'un des meilleurs festivals d'Afrique.

Qu'est-ce à dire ? « C'est dire que notre métier nous fait sortir beaucoup et on a l'occasion de comparer ce qui se fait ici avec ce qui se fait ailleurs »rétorque celui qui est souvent en Europe, en tournée dans de nombreux pays d'Afrique, et qui titulaire d'une maitrise de lettres obtenue à l'université de Cocody a les ressources nécessaires pour prendre de la hauteur, analyser et jeter un regard critique sur les faits de culture.

