Tunisie: Youssef Msakni en Turquie

Et le pire, c'est que le quotidien valencian Super de porte assure que son prêt sera prolongé d'une saison si Abdennour dispute encore six matches. Le contrat prévoyait une année en option qui serait levée au bout de quinze matches. Le défenseur en a déjà joué neuf. A Rudi Garcia de voir s'il veut arrêter les frais en cessant de le faire jouer (ou en le prêtant à un autre club, comme le Genoa l'avait fait avec Lucas Ocampos l'an dernier)...

Arrivé à la toute fin de l'été, Aymen Abdennour semblait constituer un renfort de premier plan pour l'OM. Les supporters, qui avaient encore en tête ses excellentes prestations avec Toulouse puis Monaco, étaient convaincus qu'il pouvait constituer une charnière très solide aux côtés d'Adil Rami. D'où la joie de l'avoir récupéré, en prêt qui plus est, pour deux ans. Mais quatre mois plus tard, rares sont ceux qui estiment qu'il s'agit encore d'un bon choix. Le Tunisien est apparu très lent, dépassé, toutes les fois où il a joué. Son premier match contre Rennes (1-3, 5e journée) a été un cauchemar, entre glissades, passes ratées, tacles pas maîtrisés, une défaite et une blessure à la clef. La suite n'a pas été meilleure.

Le prêt d'Aymen Abdennour par Valence à l'OM pourrait être prolongé d'un an si le défenseur joue encore six matches.

