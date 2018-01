Tunisie: «Evolutions négatives à tous les niveaux»...

A l'Etoile, nous avons formé une famille. On jouait au football pour le plaisir. Nous n'avons jamais eu de souci. Notre ambition est de se faire plaisir et gagner. Avec des joueurs super doués, tels que Adhouma, Habacha, Ben Amor, Chatali, Mougou et autres, l'Etoile a réussi à dominer le football tunisien. Mais aujourd'hui, on pense argent avant de jouer au football. Il n'y a plus d'imagination sur le terrain. Le football d'hier était plus cohérent, plaisant et plus technique qu'aujourd'hui. Actuellement, quand on regarde Ronaldo, on pense à un robot. Il ne se soucie que de marquer et faire les statistiques.

La sélection des joueurs est de plus en plus puissante, rapide et endurante, ce qui a profondément changé leurs profils et la teneur de leur confrontation dans les duels et les impacts. Même si la décennie 1970 voit déjà une révolution physique s'accomplir, il y a aussi les contacts qui étaient plus rigoureux.

Rien ne prouve que les joueurs d'aujourd'hui téléportés en 1970 seraient à l'aise sur le terrain avec des qualités qui étaient exigées à leur époque, sans forcément celles qui l'étaient alors!