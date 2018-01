Tunisie: Besseghaïer - «L'envie de jouer»...

interview

Je suis heureux d'avoir marqué deux buts pour ma première titularisation. Je remercie mes coéquipiers et mon staff technique qui m'ont énormément aidé à jouer et me faire plaisir. Après avoir réalisé ce doublé, ma responsabilité va être assez grande pour honorer mes engagements avec un grand club, tel que l'Espérance. L'essentiel est de persévérer et de travailler pour être toujours prêt.

Ne trouvez-vous pas que la faiblesse de votre adversaire vous a facilité la tâche ?

Non, je ne pense pas. Notre adversaire a été bien en jambes, mais notre volonté de vaincre et notre maîtrise tactique ont prévalu pour présenter un jeu en mouvement, suivi d'une concrétisation parfaite. On aurait pu marquer d'autres buts, mais la précipitation nous a joué un mauvais tour. Ce fut une démonstration de notre part qui a fait plaisir à nos supporters.

Cette victoire est venue au bon moment après vos deux nuls respectivement face au ST et au CSS. Qu'en pensez-vous ?

Ce fut une formidable réaction d'orgueil du groupe qui nous a permis de renouer avec la victoire après nos deux nuls. Heureusement que cette victoire est venue au bon moment pour terminer en beauté cette première partie du championnat.

Après cette belle victoire, vous avez consolidé votre place de leader. Qu'en pensez-vous ?

Nous sommes déjà champions d'automne. Cette place honorifique nous motive pour aller encore plus de l'avant. Cette trêve va nous permettre de nous reposer et reprendre de plus belle pour remporter le titre national. Nous avons un groupe solidaire et assez costaud pour honorer ses engagements nationaux et continentaux.

Le titre national, la Coupe de Tunisie et la Ligue des champions. Des objectifs à la pelle. Etes-vous prêts pour les réaliser ?

Quand on dit que tout est possible dans le football, et quand on y met les bons ingrédients, c'est plus facile avec des paramètres essentiels à la performance et une adhésion à un projet collectif.

Quand toutes les conditions sont réunies, nous serons encore plus forts et plus performants pour réaliser nos objectifs. Nous avons les moyens humains et techniques pour le faire.